客運司機在台灣被認為是高薪卻又勞苦的工作，根據新聞報導，有客運公司為徵求司機開出月薪 8 萬元的高價碼，卻仍無人願意做。針對這樣的現象，就有人不明白為何都開到 8 萬了，還是沒有人願意嘗試？

日前批踢踢八卦版上有網友直言，自己看到新聞報導「客運司機開出月薪 8 萬元的價碼」仍無人願意嘗試，也沒有年輕人願意加入團隊。這樣的情形讓他相當疑惑，表示「是這份工作根本沒有 8 萬元，還是血汗程度遠超逾 8 萬呢」？

問題一出就引起許多人熱議，對此就有人表示， 8 萬元之所以沒人要做，正是因為「司機一個月只休四天，開公車一個月要拿八萬要很拼」到底需要多拼命呢？他解釋，一般公車班表分為早、全、晚班三種，這三個時段早班一天 10 小時，薪水大約 4 萬元；全班一天工作 12 小時，薪水大約 6 萬元；晚班一天工作 10 小時，薪水約 4 萬元。一看之下沒有任何班別薪水到達 8 萬元，那新聞所說的 8 萬元到底哪來？正是要別人休假你要上班的情況下，才能夠獲得！他表示「人家休假你不要休（一般常態是休四天）別人上班跑 3 趟，你跑 5 趟，這樣一個月 8 萬差不多」！

除此之外，他也直言，高工時的情況使得司機必須藉由外物提神，有時候我們看到司機會喝咖啡、吃東西、聽音樂，都是為了能強迫自己醒著，讓自己專心開車。

最後，他表示「客運的世界就是這樣，有跑有錢，沒跑沒錢，套句老司機的話『趁年輕，到外面去闖一闖，沒事不要來開公車，這裡是死路一條，趕快倒車出去』」。

針對這樣的解析，吸引許多人留言，紛紛表示「推一個！之前台南連續好幾個公車司機過勞出事，可見這工作真的很辛苦，希望乘客們都能體諒」、「車禍一次就吐出來了，賺 10 萬都不夠」、「起薪超低，靠加班，也不剛進去就八萬」。（編輯：陳雅雲）