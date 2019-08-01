鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選民調失利後一直神隱，直到昨（31）日下午才飛回國，外界仍緊追郭董到底要不要脫黨參選？而郭台銘的幕僚劉宥彤今（1）日上廣播節目前接受聯訪，媒體問「國民黨急著找郭董想展現團結」，沒想到劉回應「團在心結下面？」希望大家給郭董一點時間。

郭台銘辦公室發言人、永齡基金會執行長劉宥彤今日上廣播節目前，接受媒體聯訪，她說郭董剛回來，昨晚與大家聊了20分鐘，但只談國外的事，包括到歐洲到日本參訪的情況，郭也提到半導體業界也關心台灣的選舉，期間並未提到柯文哲要組台灣民眾黨的相關事宜。

劉宥彤指出，他們也是昨晚經由媒體才知道柯文哲要組黨，第一時間也對外發出聲明表示，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘對此也無任何評論與意見。劉說目前所有的消息都是臆測的，而他們暫時沒有與第三勢力的合作計畫與打算。

不過，劉也說確實有接到柯文哲心腹蔡璧如的聯繫，蔡提醒他們，因為柯要組黨，媒體可能會來問，而劉也回應蔡，由媒體這裡得知訊息，但除此之外並沒有其他聯繫。媒體再追問，昨晚郭董有沒有說要出來選？劉宥彤說郭目前沒有提到這部分。

劉宥彤說，因為郭董已經不是參選人身分，現在他有他自己想做的事，希望積極參與公共事務，包括大健康產業或台灣產業需要的協助，與國外的對接等，就連郭國外友人也關心他在台灣扮演的角色。

但媒體詢問，國民黨包括韓國瑜都急著找郭台銘以展現黨的團結，但為何始終聯繫不上？沒想到劉宥彤回答「是團在心結下吧」！劉說從之前初選就知道大家做事方法不同，大家也都知道，彼此可能有些心結，但心結不是無法化解。

劉宥彤說，心結需要時間與價值觀的溝通，才有可能談下一步，因此也請大家不要過度解讀「心結」兩字，尤其經過之前激烈的初選後，換言之她希望大家給郭董一些時間，等郭想清楚了自然就會對外說明。