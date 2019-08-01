▲情侶交往的過程中少不了金錢支付的問題，有些女生或許會覺得要「總裁霸氣」所有開銷都男方支付，但大部分的人可能還是希望能夠「 AA 制」。示意圖／ NOWnews 資料庫）
▲一對情侶因吃完火鍋付帳時，男方把找零拿去買飲料而吵架，甚至鬧到分手。（示意圖，與當事人無關／ NOWnews 資料庫）

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情侶相處沒有小事情，只要牽扯到對方的心情，都是大事！有網友在《批踢踢》發文表示，自己是代替朋友描述事情的經過，一對情侶日前去吃火鍋，付帳時餐費共 1015 元，男方拿出 1000 塊買單、女方拿出 50 塊銅板。結果找零的 35 元男方順手拿去買飲料，女方因而大怒，認為男方沒有先告知、很不尊重。兩人甚至因此鬧到分手，引發網友討論。

▲（圖／翻攝自批踢踢）
▲一對情侶因吃完火鍋付帳時，男方把找零拿去買飲料而吵架，甚至鬧到分手。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友在《批踢踢》男女版以「為了零錢分手」為題發文，講了上面女方因找零被拿去買飲料而生氣的事情經過，好奇鄉民們對這事情的看法如何？其他網友紛紛在底下留言回覆說，「是要告知啊　不過這種事情有必要用吵的？」、「女的太扯　還是她在意沒幫她買一杯？」、「1015 出 50 還敢吵？我建議不要分，因為會害到別人」、「這女的太扯了吧」、「不要放出來害人」、「分啊，除非你是王子」。

隨後原 PO 也在留言解釋，男方拿找零去買飲料時女方正好在講電話，所以沒看到；覺得女方可能是在意男方「沒有貼心的感覺」，但也承認覺得「為了這種事情吵架滿唬爛的」。

雖然大多留言都建議分手，認為女方心態不可取，但也有網友覺得，「重點是　沒有告知吧」、「奇毛子的問題，應該告知。不是錢的問題」、「所以男生接受女生沒有告知直接從男生錢包抽一千元去付帳嗎？」、「你們都用男生視角以為是錢的問題…女生在乎的是感覺」。（編輯：倪浩軒）

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