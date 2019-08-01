時代力量創黨元老、立委林昶佐今(1)日宣布退黨，未來將以無黨籍立委的身分，繼續拚戰中正萬華立委，談倒退黨原因，林昶佐表示黨在路線上有歧異，2020總統大選首要目標是擋下中國大陸與國民黨聯手壓迫台灣生存空間，在這個立場上，他們必須堅定支持蔡英文，但黨始終沒有確定路線，成了他離開的主因。

今日時代力量召開例行的決策委員會，中午林昶佐離開後，透過臉書發出採通，下午1點就在立法院立委辦公大樓開記者會，開始發表言論前，林很無奈地嘆了很大一口氣。

「我想投身政治五年來的成果與困境，讓我連日思考，要守護我們自由生活，並繼續推動美好價值到，底怎麼做才是最好選擇，我在此聲明即刻退出時代力量，以無黨籍參選並支持蔡英文連任」。

林昶佐表示，此時此刻最重要的，是讓台灣在國際社會航向正確的方向，但面臨中國大陸的威脅，台灣站在危崖邊只能奮力一搏，基於台灣的國家利益，支持不傾中的蔡英文是毫無疑問的選擇。

林昶佐說，國民黨主席吳敦義已經喊出立委要86席，目的在於立法院席次超過3/4，在韓國瑜任內完成連馬英九都做不到的和平協議、終極統一，這次立委選戰，每個台灣人都要組黨國共聯手，所有立委選區都要推出一對一最強人選，跟國民黨決戰。

林昶佐指出，他擔任時代力量台北市黨部主委期間，接觸到很多社會優秀人才，未來他將和民進黨、基進黨、社民黨甚至無黨籍的友黨合作，尋覓對抗國民黨的最強人選，林更喊話，如果中正萬華有比他更適合的人，不是他來選也可以，「所有人必須行動，現在為時未晚，這是我們這個時代使命，2020我們要做出選擇」。