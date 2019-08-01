中國大陸文化與旅遊部昨天宣布，有鑑於兩岸當前關係，暫停陸客自由行，外界認為此舉是大陸在打壓民進黨。對此，總統蔡英文今（1）日強硬回應，她表示，中國大陸把觀光客當作一個政治工具，只會讓台灣人反感。觀光不應該被政治化，政治化的觀光也不會穩定的發展。

蔡英文今天在總統府，回應有關於中國禁止人民到台灣做自由行旅遊，她表示，幾個月前內部討論時，她已經告訴行政部門要做好準備，主要是因為總體經濟的穩定，以及持續成長是最重要目標，所以也必須要注意到下半年民間消費的情況，請他們對觀光旅遊部分能夠做好準備。

蔡英文指出，她也告訴行政部門，在選舉即將來臨，過去經驗也顯示，中國大陸會以限制觀光客的方法，做一些政治上的操作。所以，也請行政部門最好萬全的準備。

蔡英文也感謝行政院與交通部，在第一個時間就把他們預先做好的規劃能夠提出，並在今天院會進行討論，蔡英文說，政院會公布這一套擴大國民旅遊方案，並研議放寬軍公教國旅卡使用等等，目的就是希望更進一步增加消費、擴大內需。

蔡英文表示，這幾年，政府努力開發國際觀光客的客源，觀光客人數其實持續上升，去年底已經達到1100萬旅客，這是歷史新高。台灣對中國觀光客的依賴也相對的降低，外國旅客來源也更加多元、均衡，這些都有助於台灣產業在結構上更健康、更能夠抗拒政治的操作。

蔡英文指出，「中國大陸這時候做的決策，其實是戰略上很大的錯誤。」她在台灣各地都看到很多來自中國的年青人，他們非常感覺到，能夠有機會來台灣走走看看，親身體驗台灣的風土人情、自由的風氣，沒有網路限制、社會監控的民主自由生活方式，她覺得他們在這裡都顯得特別活潑。

蔡英文強調，這種年青人的自由行，也是中國年青人認識台灣最好的方法，也是兩岸人民交流最自然、最真誠的部分。現在這些年青人權益被剝奪，「我們是非常覺得不捨」。

蔡英文說，也有一些評論說，這種作法是「精準打擊民進黨要害」，但是事實這樣的作法是不分藍綠縣市、不分黨派的業者。所以她要告訴北京當局，「中國大陸把觀光客當作一個政治工具，只會讓台灣人反感。觀光不應該被政治化，政治化的觀光也不會穩定的發展。」