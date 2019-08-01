終於解決了　議員：農業廢棄物變黃金

為有效處理及利用農業廢棄物，中市議員施志昌去年八月擔任立法院副院長蔡其昌特助時，曾建議環保局利用建興掩埋場轉型成大甲綠資材中心，目前整建工程已完工驗收在即，今（1）日邀集中市府環境保護局、農會等單位了解運作，預計九月試營運，期待未來能搭配外埔綠能園區有效讓垃圾變黃金。

施志昌指出，經常接到農民抱怨電話，陳情枯木樹枝等農業廢棄物無人清運。為了防治空汙，農民經常被當成製造空污的戰犯，但市府沒注意到，近來農民為了配合防治空汙，避免焚燒造成空氣汙染，可是這些廢棄物處理卻無處去。大甲區農會也表示，農民亦不斷反映農業廢棄物無處去，農會多次找環保局與農業局協調苦思處理的辦法。

施志昌表示，去年八月建議市府之後，環保局投入了4500萬興建增設第二座綠資材中心，一方便處理農業廢棄物，而這些農業廢棄物透過曝曬、裁切、打碎等程序變成木屑，再將其木屑送至外埔綠能生態園區進行氣化發電，讓垃圾變黃金一舉多得。

環保局專員楊德一表示，目前大甲綠資材中心已經整建完成進入驗收階段，預計九月開始試營運。工程包含破碎場、廢木堆置區與復育區入口整建以及綠化工程等，此外，亦購置一台破碎機，一小時可破碎100立方公尺的木材，最大可破碎80公分直徑的木材，若送到外埔綠能園區做氣化發電需破碎至直徑5公分，而此台破碎機可處理到直徑3公分左右。而破碎的木材亦可用做鍋爐燃料、木材鋪面抑制雜草等。

大甲建興里長蔡明河表示，大甲綠資材中心的設置確實幫助到農民，但後續農業廢棄物的運送也是農民的一大困擾，像是現在都是要農民綑綁好後送到大馬路旁再由清潔隊運送，但若田在中央的農民就無法搬運。

施志昌表示，除了農業廢棄物地點的問題之外，還有量的問題，清潔隊是否有足夠的能量能夠運送？因此，他建議，應該又多購置幾台運輸的車輛，並且配置足夠人力協助農民運送，不然空有綠資材中心，卻不能有效回收。希望環保局與農業局能夠互相配合，讓綠資材中心能真正發揮最大功效。