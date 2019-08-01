立委林昶佐今（1）日下午在立法院正式聲明，宣布退出時代力量，以無黨籍身分在台北市中正萬華選區競選連任。時力黨主席邱顯智表示，將會極力設法慰留林昶佐。

時力1日上午舉行決策會議，會議舉行到一半，林昶佐就自行離開，並於立院舉行記者會宣布退黨，林昶佐發表聲明指出，將支持蔡英文總統連任，也將致力促成全台各選區進步勢力，以一對一團結對抗國共力量。

時力下午2點舉行決策會議會後記者會，邱顯智表示，捍衛本土政權、拒絕親中政黨是時力創黨始終堅持的路線，因此2020重要任務是讓本土力量極大化，至於如何做到需要集思廣益。

他表示，今日決策會議做決議，肯定蔡英文總統在捍衛主權上的努力，並支持本土政權的延續及改革。同時，黨中央也展開與理念相近的友黨就政策與議題的對談，唯有確立相同的目標，才能展開合作的實質可能，共同作戰的意義才能彰顯。

媒體詢問林昶佐退黨的問題，邱顯智表示非常難過，並將會強力慰留，一起打拚努力，邱顯智說，聽到林昶佐退黨的消息，馬上打電話給他，但是他並沒有接電話。邱顯智呼籲，作為林昶佐的戰友，誠摯希望他能留下來一起努力，繼續找答案，力量絕對不要分散，我們沒有分裂的本錢。

至於媒體詢問是否因為時代力量在決策會議中討論，2020選舉中挺蔡英文或是挺台北市長柯文哲，

不滿黨的路線憤而退黨？邱顯智否認此事，並表示時代力量不支持柯文哲的兩岸政策、「兩岸一家親」的立場，所以2020選戰時力不會支持柯文哲。

時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞．以用為第一順位、立委徐永明為第二順位，在高潞．以用遭到停權後，恐失去不分區立委身分。邱顯智表示，將徵詢第三順位的台大經濟系教授鄭秀玲遞補立委的意願，不過邱顯智也說，鄭秀玲沒有退黨，但也一直沒有繳黨費。