由郭雪芙與劉以豪主演的《我們不能是朋友》，週五（2日）將播出郭雪芙意外撞見男友孫其君輕摟上司劉品言，看著兩人流露的微妙情愫而深受打擊，傷心欲絕的她哭腫雙眼拒絕再次妥協，忍痛拔掉婚戒，淚別孫其君。

郭雪芙在戲裡因發現另一半竟未告知，就逕自更改原先的規劃，驚覺自己長期以來，總是被對方要求配合。加上親眼見到孫其君與女上司的親密互動，雙重打擊讓她決定毀婚！郭雪芙和孫其君是首次螢幕合作，孫其君直說:「她真的很調皮！」還搞笑自爆因為心思細膩，有時候會被郭雪芙欺負，「可能我說話的方式和行為，比較溫柔體貼，有一點點像女生，她就會說:『你怎麼這麼娘？』，還叫我『黎大娘』！」即便如此，孫其君仍很感謝她在兩人拍戲時的引導，「她的反應會幫助我將那個心境詮釋到位。」

此外，袁艾菲在戲裡總是適時給予好友郭雪芙勇氣和支持，緊密的姊妹情誼讓她圈粉無數，「有非常非常多網友都傳訊跟我說，因為可菲（袁艾菲飾），開始喜歡袁艾菲這個演員。」甚至還曾收到粉絲詢問:「如果要變得跟可菲一樣帥，該從何做起？」聽聞有粉絲敲碗直說，劇中應該要讓郭雪芙和袁艾菲配對在一起，演活劇中角色的袁艾菲笑說:「謝謝大家支持，我自己那時也覺得我比褚克桓（劉以豪飾）還Man，如果可菲真的出手，應該是近水樓台先得月，會成功喔！」