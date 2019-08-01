《商業內幕 (Business Insider)》週三 (31 日) 報導，花旗研究公司認為，今秋將推出的 iPhone 新機可能支援觸控筆 Apple Pencil。

Citi Research 列出 2019 年 iPhone 新機推測的功能，其中一個是「支援 iPhone 觸控筆」，但在大量 iPhone 傳聞中甚少提及這一個功能。

知名蘋果分析師郭明錤去年就曾提過未來 iPhone 可能支援觸控筆 Apple Pencil，但不曾提過較具體的時間點，只稱蘋果 (AAPL-US) 發布較大型的 iPhone 時有可能推出觸控筆，但不清楚這是否意味大於 6.5 英吋的 iPhone XS Max。

圖片：MacRumors

韓國網站《The Investor》也暗示蘋果正考慮提供「Apple Pencil」這一類的觸控筆，最早可能 2019 年就推出，但其推測沒有闡明可靠的消息來源。

如果蘋果確實計畫中，那麼支援 Apple Pencil 將是今年 iPhone 新機的重大功能，但迄今坊間傳聞並不多，但此消息也沒有遭到太多質疑，或許有可能大眾忽視了這個功能。

在 2018 年 iPhone 推出前，來自亞洲供應鏈的多份報告顯示，蘋果新設備可能搭載 Apple Pencil，但迄今均未實現。

然而，隨著蘋果擴大手機螢幕，且蘋果將 Apple Pencil 相容性擴大到整體 iPad 系列，自 12.9 吋的 iPad Pro 到 7.9 吋的 iPad mini 均可使用，所以未來如果 iPhone 也支援 Apple Pencil 似乎也不是不可能。

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