台北市長柯文哲今（1）日在北市府媒體聯訪時，向記者說明組「台灣民眾黨」的相關議題時，火力全開批執政黨；柯文哲左批他一籌組政黨，民進黨馬上就知道，政府嚴重失去紀律，右打中央深澳電廠一夕就變卦，這樣的政府沒有價值。

柯文哲今日說明籌組政黨一事時痛批批民進黨，引發各界的關注；新北市長侯友宜今日出席淡水河祭路祭大法會時回應，柯文哲說的這些話也是常常發生！大家的眼睛都非常雪亮，到底執政黨怎麼做，相信每一個人都心裡有一把尺，至於大家對執政黨的看法，他都予以尊重，「我們好好做我們自己份內該做的事！」

柯文哲籌組「台灣民眾黨」進軍國會的舉動，有藍營的立委有評估可能會有8席的實力，外界擔心恐影響國民黨的立委的席次；侯友宜表示，柯文哲也不可能未卜先知啦！到底會不會有影響、影響幾席？柯文哲是自己在算拉！只要我們對自己有信心，全力以赴，好好做自己該做的事，相信就不會有那些困擾。

外界揣測柯文哲可能跟鴻海前董事長郭台銘合作，恐讓國民黨重返執政的路變窄？侯友宜認為，現在整個狀況也是一場混亂，對他而言，最重要的還是回歸專心市政，不管政黨、政治裡面或哪些人到底扮演什麼樣的角色，這都跟市政無關，大概都是聽聽而已，也看不清楚、不了解，他還是把心好好的擺在市政上。