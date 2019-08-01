台北漫畫博覽會今（1）日開展，知名線上影音平台Netflix首度參與。開幕首日便宣布首席動漫製作人櫻井大樹與日本知名動畫導演入江泰浩，聯合台灣西基電腦動畫導演彭喜浩、五號影像有限公司董事長金本真，將聯手打造原創動畫《伊甸》（Eden），並揭曉影集最新素材，2020將問世。

金本真表示，五號影像從最初只有6人團隊不斷擴大，現在已經有43名夥伴，其中40名都是台灣人，有這些工作人員才能創作這樣的作品，從角色設計到美術設定進行一連串高品質的創作，將日本的動畫技術傳承到台灣，希望藉由這次合作，能得到不一樣的啟發，公司立基於台灣，目標就是以台灣原創的內容，將這些作品帶到全世界。

原創動畫《伊甸》是描述千年後的世界，由AI主宰的地球居住著機器人，其中有兩台農業機器人發現了一名紅髮人類女孩，便秘密扶養，就此展開感人的故事，入江泰浩指出，剛接觸這個作品時，其實感到相當興奮，也很高興作品能放在平台讓更多人能夠看到。

彭喜浩指出，當初接到這個製作計劃時其實「一則以喜、一則以憂」，害怕日本導演通常要求較高，製作起來比較辛苦，但也因為在製作上相當專業，所以可以學習到很多，這個專案是多方合作，溝通上甚至因為語言不同，使用繪畫互相溝通，在動畫的製作上突破預言的限制，用繪畫的方式與動畫師溝通，更為直接明瞭，導演也親自演釋人物動作，讓動畫人物運動更加栩栩如生，完整表達出人物的性格。

《伊甸》的創作歷程也面臨許多技術上的難題，彭喜浩分享，在將2D的轉為3D的技術與人物設定的製作過程面臨挑戰，人物不同的角度也要設計不同的造型，臉型、表情與口型的細節都要特別著墨，這部作品聚集了台灣、日本、法國、澳洲等製作團隊共同完成，值得期待。