文化部今（1）日舉辦「文化創意產業國際拓展計畫」（Fresh Taiwan），從2012年起連續8年協助台灣文創品牌參與國際指標性的設計展會，拓展國際市場及行銷台灣設計實力。今年精選22家優質文創品牌，持續深耕歐美及東南亞市場，文化部政務次長彭俊亨表示，希望將台灣文化行銷全世界。

彭俊亨指出，自2012年起，由文化部主辦的「文化創意產業國際拓展計畫」，集結國內優秀的文創設計品牌，打造文創國家隊，以Fresh Taiwan國家館形象協助文創業者，參與具指標性的國際商業展會，最核心的價值是將台灣文化行銷到全世界，至今已徵選320家業者、參與34檔次國際重要商展，足跡遍及全球31國92個城市，成果豐碩。

彭俊亨也提到，文化部持續建構讓台灣文創業者健全發展的生態系，包括完備資金、環境整備、產製、通路等產業鏈制度，做為文創業者最強大的後盾。此外，文化部會繼續藉文化傳播政策，將台灣文化內容產業推向國際，在世界展現文化力。

今年的「Fresh Taiwan」以「Highlight」品牌概念出發，以螢光線條作為設計元素，結合多彩自由的動態造型，傳達多元跨界、重點出擊的創意能量，表達Fresh Taiwan 持續精選並發表最值得被 「Highlight」的新銳設計品牌，以及在國際市場「Highlight」台灣的文化能量。

另外，也在7月份規劃東京文化體驗及洽商活動，首度與東京知名設計旅店 Nibunno 聯手企劃主題展覽，嚴選台灣 15 個設計品牌於風格旅店Nibunno的展示廳與住房空間呈現，讓日本民眾體驗台灣兼具生活美感及實用性的產品，吸引日本當地大型連鎖通路訪問洽商。

2012年起以Fresh Taiwan國家館形象帶領優質台灣品牌出國參展，7年來足跡已經走過巴黎家具家飾展、倫敦TENT設計展、法蘭克福春季消費品展、東京禮品展、曼谷國際禮品家飾展、紐約禮品展等國際重要展會。