一名 5 個月大男嬰，已經連續 2 天出現嘔吐症狀，進而導致食慾不振。就醫經過腦部核磁共振檢查發現是嚴重的水腦，猛一看檢查成像圖，形似有 2 個大大空洞眼睛的骷髏頭，十分駭人。然而更可怕的是，水腦症若放任不治療，最終恐怕釀成死亡悲劇。

林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰在臉書分享臨床經驗，一名 5 個月大的男嬰因為連續嘔吐 2 天，食慾不振，媽媽曾帶去住家附近診所看了 2 次，症狀都沒有改善，於是帶至大醫院兒科急診求治。經過腦部核磁共振檢查，發現男嬰有嚴重的水腦症，成像圖看來相當驚人。

吳昌騰解釋，水腦症俗稱「腦積水」，為腦脊髓液不正常堆積於腦部的現象。水腦症的症狀，嬰幼兒時期常以「迅速變大的頭圍」表現，可能伴隨腦壓增高，出現嘔吐、躁動不安、發展遲滯等現象；稍大的幼童，頭圍變化較少見，然而上述腦壓增高症狀仍會產生，有時合併出現頭痛。

嬰幼兒水腦症如果不就醫處置，隨著病情拖延，頭圍增大、腦壓逐漸升高，恐怕導致死亡。吳昌騰表示，水腦症的治療，只有外科手術的選擇。如果是腫瘤引起的水腦症，或許去除腫瘤，能使腦脊髓液恢復正常流動，治好水腦症。（編輯：林奐妤）