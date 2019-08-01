孫榮富／資深國會助理

答應擔任國民黨總統提名人韓國瑜「國政顧問團」總召的張善政，認為國民黨為了擔心被民進黨打成「中共同路人」，甚至要甩開已經被污名化為一國兩制的九二共識，主張應該以「憲法一中台灣優先」來取代「九二共識一中各表」，張善政的倡議只可說對了一半！

「憲法一中」若指的是中華民國憲法是一部主張一個中國的憲法，或是中華人民共和國也是一部一個中國的憲法，這就是對的！

就兩岸關係的現實面而言，中華人民共和國政府自一九四九年民國政府遷台以來，迄今從未治理過台澎金馬地區。然而，中華人民共和國政府與中華民國政府均秉持「憲法一中」各自治理中國大陸與台澎金馬，雙方彼此互不隸屬。

就兩岸關係的政治面來看，「一中憲法」當然也不會等同於「一國憲法」。就治理權限，大陸地區係依中華人民共和國憲法所治理，中華民國自由地區則依中華民國憲法治理，若依法理主權，則不論中華民國憲法或是中華人民共和國憲法，兩岸皆同屬「憲法一中」。

但是有個問題，前行政院長張善政所倡議的這八個字，是要分開來看？或是一彙起來看？

還有，「優先」意指為何？兩岸之間的法理關係？或是兩岸之間的政治關係？「台灣優先」恐怕很大可能是用來討好淺綠與中間選民的選舉詞彙。講得難聽一點，政治人物心中恐怕只有「自己優先」吧？

與其腳踏兩條船的討好藍綠兩邊的選民，還要為了選票的算計而說話只說一半，不如老老實實將兩岸關係的事實說個明白。兩岸關係的合理界定，就是：「憲法一中兩岸分治」，更能夠貼近事實與現實。不是嗎？

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