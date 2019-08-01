網友在臉書貼文指出，疑似台南市政府衛生局的內部爆料，為因應登革熱疫情的防治作業，導致約聘人員與公務員超時加班，且無法領取加班費；據了解，超過的時數，基層公務員都無法申報加班，台南市政府儼然成了「台南市功德府」。

台南市長黃偉哲強調，第一線的防疫人員，為工作的付出精神讓人感佩，代表市民感謝勞苦功高的防疫同仁；此外，身為政府機關首長不會帶頭違法，會要求衛生局依照規定妥適處理。

網友貼文表示，「懇請黃市長嚴查，並邀請衛生局長與市長到神聖的議會發誓沒有此事，並依法提告我們，證明衛生局確實在七月份期間沒有違反勞基法，同時公布衛生局員工含約聘、用人員之原始上下班資料，否則XX爛！若違法請懲處相關人員，包含黃市長本人，並要求衛生局長下台！」

網友更提及，「忘記補充，前一陣子衛生局局長還因公車私用被檢調搜查，遲至今日都還未向台南市民說清楚，局長表示一下好嗎??」「請問黃市長，還是說公家的東西都是這樣用??」

黃偉哲說，第一線的防疫人員為工作的付出精神讓人感佩，代表市民感謝勞苦功高的防疫同仁，身為政府機關首長不會帶頭違法，會要求衛生局依照規定妥適處理；至於有關公務車使用的問題，日前也於市政會議上要求全體局處首長按照相關的使用規定，務必符合使用規定。

衛生局指出，從6月29日第一例的本土病例確認起，登革熱防治中心全體動員投入防治工作，迄今月餘未曾懈怠，但為照顧第一線人員，中心依勞基法排定輪休，惟因疫情嚴峻，人員加班超過平時，已宣佈防疫加班費全部支應於登革熱疫情上，不足之處亦會核算補假時數予同仁；至於局長座車私用一事，因尚在調查釐清，事明後會向各界說明。

依相關規定，約聘人員應該工作7天休息1天，且每月加班時數不得超過46小時。