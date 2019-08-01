隨著台北市長柯文哲，宣布將組織「台灣民眾黨」投入明年立委選戰，針對人選的部分，雖然柯文哲在受訪時坦言，「人選根本還完全沒有考慮」，等到正式創黨後，才會與各方有意投入選戰的人才們會面。不過Nownews今日新聞，率先幫讀者列出了一份，台民黨可能的區域及不分區立委人選。

美女組

北市府副發言人 學姊 黃瀞瑩（不分區）

人氣超夯的學姊黃瀞瑩，一直都是外傳台民黨熱門的不分區人選，英國倫敦大學金匠學院政治傳播學系畢業的她，曾經擔任網路媒體的政治記者，以及立法委員蘇巧慧的幕僚，從去年五月開始也進入北市府媒體事務組任職，之後更加入柯文哲的競選團隊，也在柯文哲開始連任任期的當天，升為北市府的副發言人。而在柯文哲宣布即將組黨的這一天，外界也積極詢問黃瀞瑩本人的意願，對此她回應，對市長組黨一事樂觀其成，但對於入黨與否，以及是否要加入不分區立委名單，黃瀞瑩則沒有正面否認，表示不急著現在作決定，換言之也有可能在不分區名單內看到學姊的名字。

市府社會局機要 國旗妹 蔡宜芳（不分區）

因為身著國旗裝拍照爆紅的國旗妹蔡宜芳，目前擔任台北市政府社會局機要，也是被大家討論的可能人選之一。清大材料科學工程博士的她，曾經參選高雄市議員，當初更以「嫁給高雄」為形象競選引發話題。雖然最後並未當選，但在選戰後也在陳思宇投入士林大同區立委補選時，加入競選行列，更在柯文哲積極下鄉期間，負責柯粉的組織與動員，不時能在柯文哲的活動中看到她的倩影。而針對入黨與否，蔡宜芳則低調表示，要先看台民黨的成立宗旨，再決定要不要加入政黨。

前觀傳局長 陳思宇（區域）

前觀傳局長陳思宇，可以算是第一代投入地方選戰的「柯家軍」。2018年選戰後，柯文哲與民進黨的關係並未修復，最後柯文哲也決定讓陳思宇代表白色力量投入士林大同區立委補選。雖然最後落敗，但可以說是純種柯家軍中，唯一一名有選舉實戰經驗的人。而在柯文哲要組檔的消息傳出後，陳思宇也在臉書上PO出過往與柯文哲的宣傳照，而今天（1日）接受媒體訪問時也表示，相信柯文哲「把對的人放在對的位子上就沒有什麼不可能」，不過媒體也追問陳思宇覺得自己是對的人嗎？她沒有正面回應，僅表示會與柯文哲再深入討論。

民進黨市議員 高嘉瑜（區域）

拿下全台北市第二高票，港湖地區第一高票的民進黨市議員高嘉瑜，議會中友柯的形象，也被外界拿來做討論。由於高嘉瑜是議會中少數親柯的民進黨議員，也時常被外界拿放大鏡檢視。就連柯文哲都對外表示，自己曾經詢問過高嘉瑜「要不要來我們這」，不過對此高嘉瑜則嚴正拒絕，雖然對於柯文哲組黨給予祝福，但表示現階段仍舊以港湖區立委為主要目標，並沒有離開民進黨的打算。

民代組

前國民黨市議員 鍾小平（區域）

前一陣子才遭到國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平，可以說是現階段最友柯的民意代表了。不僅直接對外宣布，為了幫助柯文哲願意退出國民黨，更不時砲口對準民進黨，終於讓國民黨主席吳敦義忍無可忍，將鍾小平註銷黨籍。不過鍾小平雖然「友柯」，卻與高嘉瑜的「友柯」又不太一樣，每逢柯文哲相關活動，鍾小平幾乎都會出席，但活動中雙方不會多做交談，反而在媒體訪問或是合照的時候，鍾小平會積極上前合照露出。就連柯文哲宣布即將組成政黨的這一天，鍾小平也要到場湊熱鬧，甚至在致詞期間湊到柯文哲身邊，還被要求乖乖坐好。而柯文哲致詞最後，對於人選的挑選規則「還是要認同台灣民眾黨的理念，而不是靠過來就能合作」指稱的是誰，似乎頓時呼之欲出。

無黨籍市議員 徐立信（區域）

靠著在菜市場擺攤進行選民服務的徐立信，在萬華地方擁有高度支持度，這次能選上台北市議員，一部分也是靠著柯文哲頻頻與他一同掃街。柯文哲的各種活動，即使不在徐立信的中正萬華轄區內，也時常看到他到場。而今天柯文哲宣布將成立政黨時，他與鍾小平也是唯二有到場的民意代表。會後現場媒體也詢問徐立信，是否有加入政黨的打算？徐立信則表示，會到場是因為認同柯文哲的理念，況且他才剛選上議員，現階段不會投入立委選戰。

親民黨市議員 黃珊珊（區域）

連任五屆的親民黨議員黃珊珊，也是推測可能加入台民黨立委選戰的人選。黃珊珊深耕南港內湖區已久，期間更數度參與立委選戰，雖然無緣國會，但仍舊不減黃珊珊在港湖區的影響力。其中議會質詢的政績，也讓網友大推理性問政，也成為時常被柯文哲誇讚的市議員之一。也讓黃珊珊不僅能擠身立委名單內，更有消息傳出柯文哲屬意黃珊珊接任台北市副市長，未來更有可能接棒柯文哲擔任市長。不過對於立委選戰，黃珊珊一直都未表態，僅表示做好當下的每件事即可。

親民黨市議員 林國成（區域）

連任四屆的親民黨議員林國成，則是少數明顯表態的民意代表。從地方里長出身，林國成在大安文山區維持了一定的支持民眾。而他與柯文哲的關係匪淺，在柯文哲陷入器官捐贈疑雲時，林國成的兒子因猛爆型心肌炎導致多重器官衰竭，最後靠著葉克膜才救回一命。自此之後林國成對號稱「葉克膜之父」的柯文哲相當感激，面對媒體受訪時也表示，不排除退出親民黨加入台民黨，甚至接受徵召參選立委。

市政組

勞動部長 賴香伶（不分區）

曾為台灣勞工社運人士的賴香伶，從柯文哲剛就任台北市長一職時，就一直擔任勞動局長至今，也是最長壽的市府小內閣成員之一。任內針對勞工政策以及落實勞檢等措施卓越，更被網友封為「全台灣唯一有在工作的勞動局長」，政績卓越自然也被視為是台民黨立委名單內的當然人選。不過面對媒體詢問時，賴香伶則表示在昨天（31日）消息曝光前，完全對柯文哲組黨一事完全毫無知悉，也表示現階段，只想將心力放在北市勞工相關市政上，目前還沒有想過入黨或是選立委等相關問題。

前社會局長 許立民（不分區）

曾任台北市政府社會局局長的許立民，也在台民黨立委的考量名單之一。根據柯文哲幕僚表示，許立民在擔任社會局長任內，關懷弱勢形象深植人心，過去在台大醫院創傷醫學部擔任主治醫師時，柯文哲就是主任，許立民可以說是柯文哲的愛徒，即使將他延攬進北市府擔任社會局長，柯文哲也一直將他視為左右手看待。此外，柯文哲在考量未來若是參選總統，誰要來擔任備位市長？許立民也是柯文哲的考量對象之一，甚至想把他再請回來擔任副市長訓練。

客委會主委 徐世勳 （區域）

現任北市府客委會主委徐世勳，也是外界猜測的對象之一。因為徐世勳背後，包含與姊姊徐欣瑩在新竹的地方勢力，以及姊弟背後的妙天國政盟的支持，徐世勳與徐欣瑩，也一直都和柯文哲維持友好關係，即使徐世勳2018年議員選戰中無緣連任，柯文哲仍舊借重他的專業，延攬他擔任客委會主委。不過面對媒體詢問，徐世勳則相當低調，表示現階段對柯文哲組黨的細節還不太清楚，而且目前沒有參選立委的打算。因為背後的妙天及國會政黨聯盟的力量，比起轉投效台民黨，兩黨合作的機率可能更高。