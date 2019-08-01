中國大陸今（ 1 ）日暫停申辦來台自由行簽證，不過旅遊業者傳出，就連團客也將限縮，預計近期會公布配額數字，對此，華航與長榮皆表示，會視市場需求調度機型，並持續觀察兩岸政策發展。

旅遊業者透露，中國大陸擬 9 月起限縮團客配額，不過依照以往經驗，每到大選前中國大陸都會祭出類似手段，估計配額數字將比現在減少 2 成以上，影響程度還要再觀察，預計中國大陸近期將公布配額數字。

陸客減少也將衝擊兩岸航線，華航集團表示，兩岸航線總計飛航 28 個航點，每周 119 班，平均載客率超過 9 成，未來將依據旅運需求及旅客組成，透過機型調整與機動調整運能優化航網效益，並持續觀察兩岸政策發展。北京、上海、廣州、深圳等一線航點，考量商務旅客具一定比例，將持續強化航線獲利，維持收益穩定。

長榮航空表示，與立榮航空目前飛航大陸 26 個航點，每周 122 班，平均載客率約 8 成，散客與團體旅客比率約 7 比 3 ，營收占比約為 10% ；因應中國大陸宣布今日起停發赴台自由行簽證，長榮航空目前仍依原規畫班表飛航，但會視市場需求調度適當機型，以及調整台灣與中國大陸銷售市場的比率，並持續觀察市場變化再做進一步因應。

此外，因中國大陸停發赴台自由行簽證，包含東方航空、南方航空、深圳航空等陸籍航空公司，陸續宣布購買往返台灣機票的旅客，將可免費退票。