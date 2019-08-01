今日是鬼月開門的第一天，政壇傳出了一連串震撼消息，先是台北市長柯文哲證實將組「台灣民眾黨」 ，率領柯家軍進入國會，而第三勢力政黨時代力量卻因為內部路線之爭，立委林昶佐宣布退黨，立委洪慈庸在黨主席慰留後決定不跟隨退黨，讓時力暫時免於黨團遭解散危機。

時代力量的路線之爭是什麼？簡單來說，就是願不願意成為「小綠」爭論。時代力量形成氣候，源自於2013年洪仲丘案與2014年太陽花學運，民眾對於國民黨執政的不滿，主要執政理念是照顧基層弱勢與反對中國併吞，與民進黨中心價值有著相似之處。正因為如此，2016選戰民進黨在部分艱困選區禮讓時代力量候選人，讓林昶佐與洪慈庸得以打敗國民黨對手當選，時力也因而被視為「小綠」，而民進黨自然是「大綠」。

但是民進黨在蔡英文執政這4年來民調直直落，2018年九合一選舉慘敗後，時代力量內部開始思考是否要繼續維持與民進黨友好路線。已經退出時力決策委員會的黃國昌認為時力不該繼續當「小綠」，在政策上仍要監督民進黨，近期猛打國安局特勤人員私案，重傷與民進黨之間的合作關係。

因為民進黨禮讓而選上的林昶佐與洪慈庸，在這場路線之爭中角色選得尷尬，林昶佐所屬的北市萬華中正選區選民結構藍大於綠，上屆落敗的對手林郁方再度獲得國民黨提名，將再度上演「雙林之爭」，民進黨前市議員顏聖冠也有意在該選區參選，讓林昶佐面臨艱困選戰局勢，所以希望民進黨能夠再度禮讓，自然希望黨中央在2020總統大選中，表態支持民進黨提名的總統候選人蔡英文。

洪慈庸也是面臨類似狀況，上屆落敗的對手、現任台中副市長楊瓊櫻預料將再度獲得國民黨提名參選，洪慈庸的先生卓冠廷現為交通部長林佳龍辦公室主任，洪與民進黨關係良好，洪慈庸曾向記者表示，「就是不好選才讓給我選」，面對艱困選區，自然希望時力與民進黨維持良好關係，能夠再度獲得禮讓。

洪慈庸雖然現階段決定不退黨，卻也預留伏筆，如果黨中央一意孤行，不願與其他本土力量協調合作，仍不排除退黨參選。如果未來洪慈庸跟隨林昶佐的腳步退黨，進而加入民進黨，成為真正的「大綠」，恐怕真的會將時力一舉擊沈。