如此佛心的老闆去哪找？一名男網友在 Dcard 分享近日到烤玉米攤，買玉米時遇到的感人遭遇，因為烤玉米售價 3 支 110 元，他打電話問家人要不要一起吃，最後討論 4 人一起吃 3 支玉米，自己和母親共吃；豈料，原 PO 的通話內容被老闆聽見，拿到玉米時，老闆一個暖心的舉動，讓他不禁直呼「讓人爆哭的烤玉米！」

原 PO 在文中表示，日前下班經過香噴噴的烤玉米攤， 3 支賣 110 元，他停下腳步，打電話問家人要不要一起吃，電話中表示「媽，你們要吃烤玉米嗎？」母親回應「我想吃，可是我吃不太下欸，不然我跟爸爸一人一半就好！」原 PO 剛好肚子也不太餓，就說「不用啦！我跟你一人一半啊，讓姊姊、爸爸他們吃一支」，原 PO 就點了 3 支烤玉米。

不過，原 PO 拿了烤玉米後看了一眼，卻發現其中一個袋子裡多了一支烤玉米，他趕緊詢問老闆「老闆，你多放了一支哦，我只有點 3 支烤玉米！」老闆解釋「還是被你發現了哦？我想說藏在裡面你不會看到，你這個年紀要吃飽啦！不要跟人一人一半！想吃烤玉米就來找我，老闆請你吃！」原 PO 最後表示「正當我滿頭問號時，才想起剛剛跟母后娘娘的對話，這真是讓人哭爆的烤玉米！」透露當下的心情真的很感動。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，短短兩天時間累積近 2 萬人次按讚，紛紛回應「看得我討厭吃玉米都想去買來吃了」、「我覺得好感動，老闆是善良好人，整個心都暖起來了」、「真的很爆哭玉米欸」、「老闆是沒被新台幣教訓過是不是」、「這是哪家的烤玉米？我也想吃，老闆也太可愛了」、「北部人才該爆哭，管你 3 支還 4 支，台北只能買 1 支」。（編輯：賴詠璿）