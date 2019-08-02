台灣郵輪旅遊夯，越來越多旅客會選擇長天數行程，一次玩遍日韓。韓國第二大城「釜山」是不少郵輪航程會停靠的熱門港口，通常上午 9 點前下船、傍晚 5 點登船，利用 8 小時將釜山玩好、玩滿，該如何安排行程，看《 NOWnews 今日新聞》帶你走遍私房景點。

韓國觀光公社表示，配合郵輪靠港時間，會有免費巴士接駁旅客前往釜山車站，沿途都有中文的指示牌，方便旅客轉乘前往釜山其他景點。早上推薦可以搭乘免費公車前往國立海洋博物館，裡面包含水族館、科技互動體驗區等設施，並提供中文導覽服務，相當適合親子旅客，且所有展區都是免費開放參觀。一樓另店家可付費參加魚板製作體驗，不過須提前透過店家官網留言預約。

結束博物館行程，可以找家臨海咖啡廳休息，欣賞釜山港邊風景，或是到影島海岸邊的白險灘文化村，這裡原本是韓戰結束後由難民聚集而成的村落，後來由當地藝術家進駐之後，成為釜山熱門的文青景點，沿著海岸步道也有多家特色咖啡廳，走累了，隨時都可以坐下來喝一杯。

到釜山當然少不了購物行程，南浦洞是釜山最熱鬧的商圈之一，除了有各大美妝、服飾品牌，街頭小吃也是來到這裡不能錯過的重點。此外，韓國年輕人近期相當流行「開化時期」的復古裝扮，在南浦洞就有專門服飾店提供出租服務，無論是女裝、男裝通通都有，還有多種飾品可以搭配，旅客可以選擇在店內拍照，或是穿到外面逛街都可以。

登船前一刻想要補貨，釜山郵輪港邊還有市集及餐車可以採購，像是泡麵、零食、彩妝、保養品等，熱門商品幾乎都找得到，餐車則有韓式炸雞、烤肉等美食，可以帶上船當點心。