國安特勤私菸案導致原國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷去職，由退輔會主委邱國正接任國安局長、憲兵指揮部指揮官鍾樹明接任府侍衛長。媒體報導，「將領調動宛如走馬燈，破壞人事制度」，國防部澄清，國軍重要人事調動，均周延考量後薦報。

國防部表示，國軍各項人事調整均依職務屬性、任務需求、年班經管、職務歷練及個人特質等因素綜合考量，並依據「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，按程序召開人評會，由委員共同評議後薦報。

國防部指出，總統府中將侍衛長屬重要暨榮譽職務，考量鍾樹明中將係75年班，歷練完整、部隊實務管理經驗豐富、領導風格剛正，依當前任務需要，適宜接任侍衛長，可發揮領導及管理專才。

新任憲兵指揮部指揮官黃金財中將，曾任陸軍澎防部及六軍團中將指揮官等職，中將主官任期已達2年，並於任職六軍團指揮官期間，嫻熟北部及中樞地區防衛作戰、反恐應援任務，可迅速無縫接軌領導憲兵指揮部遂行特種警衛及中樞防衛等重要工作。

新任陸軍第六軍團指揮官楊基榮中將係陸軍官校75年班，曾任六軍團所屬21砲指部指揮官、蘭指部指揮官等重要主官職務，並任職陸軍第六軍團副指揮官1年1個月，累積在六軍團服務時間已長達3年1個月，熟稔軍團各項戰、演、訓及災害防救任務，就經管年班及職務適任性而言，均屬適切。

國防部強調，上揭職務調整適才適所，本部均依權責，按人事作業程序評選薦報，感謝各界對國防事務之關心與愛護。