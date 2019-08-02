台北市長柯文哲宣布組黨，引發外界郭柯合的臆測，不過仍然傳出郭台銘與柯文哲之間仍有心結未解。對此，柯文哲今（2）日受訪時表示，人活在世界上當然會有各種心結，不過也還好，「經過大風大浪後，有什麼小細節也會忘掉，不太在意。」

台北市長柯文哲宣布組黨後，外界好奇2020柯會以何種形式進軍國會，或是參選總統，外界也猜測，郭台銘的態度將是柯文哲決定參選與否的關鍵點。

對於組黨後近期是否會與郭台銘見面？柯文哲表示，見面是兩個人的事，「不是我們想見，也要看人家要不要見我」；至於柯郭兩人是否仍有心結？柯說，人活在世界上當然會有各種心結，不過也還好，「我們這種經過大風大浪，有什麼小細節也會忘掉，不太在意。」

外界好奇參不參選問題，是否跟郭台銘有關？柯文哲說，其實跟所有的人都有關，每個候選人要能說服台灣民眾為什麼他來當會更好，「所以我一開始就問兩個題目，如果蔡英文繼續做會怎樣？如果韓國瑜做會怎樣？」，每個候選人要去說服。

柯文哲強調，當然一開始說怎麼是草包跟菜包，這是他的想法，「但是他們要去說服民眾說，自己不是草包、不是菜包，大家聽一聽然後再做決定，在這基礎之上，看看有沒有其他更好的選擇。」

至於草包、菜包之外，郭董是否是比較好的選擇？柯文哲表示，其實民主政治是一個說服的過程，常常你沒有做人家也不曉得，之前只能用大家的論述去做最好的猜測。

他說，「民主政治是一個說服的過程，在說服的過程中就每個人要很清楚說明他的論述」；柯說，最重要還是兩黨的總統候選人要能夠有效地來說服外界，「只是到現在為止坦白講，我個人感覺是毛毛的。」