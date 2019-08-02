「大陸第一網紅」馮提莫以天籟嗓音及甜美外型在網路上獲得超高聲量，甚至年收入超過九位數人民幣。直播主出身的她近期積極朝演藝圈發展，更將舉辦首場演唱會，她最近分享了練舞的影片，意外曝光她的素顏模樣，再次在網路上燃起話題。

大陸網紅馮提莫起初因在直播平台翻唱經典歌曲爆紅，外型出眾的她歌聲更唯美，在微博上擁有近千萬粉絲追蹤。近期馮提莫試圖朝著演藝圈邁進，除了發行多張單曲及新專輯之外，也準備在明（3）日於重慶舉行首場的個人演唱會。

馮提莫的演唱會曾因票價太高而引起外界非議，但她還是積極籌備，更首度挑戰跳舞。她1日在微博上發文表示自己已抵達演唱會地點：「舞蹈好像進步了一點點，人到重慶啦～有點小激動小緊張啊～還要繼續加油練習！3號舞臺上見囉～」並分享出自己私下練舞的影片。畫面中的她認真地排練著舞蹈，以素顏狀態入鏡的她看得出皮膚保養的非常好，雖神情稍顯憔悴，但比平常完妝時多了一份清新感，加上賣力練習的畫面被網友狂讚。

素顏影片曝光後，引來大批網友稱讚：「這膚質太強了吧」、「素顏這狀態真不錯啊」、「沒化妝嗎？怎麼還是那麼好看」，更有網友鼓勵她不要太緊張：「提莫的舞蹈進步超多，期待演唱會完美演出喔」、「練習的眼神超認真，相信你可以的」、「跳的可以啊，本來就身材好，又開發新技能了」。