張藝興脫了！　再奪CK全球代言人　只穿內褲猛肌炸裂

全方位發展的藝人張藝興，聲勢驚人，今年更是一連搶下多個品牌代言，近日再度宣布成為首位 CALVIN KLEIN JEANS 與 CALVIN KLEIN UNDERWEAR 全球形象廣告華人代言人，並釋出濕髮性感代言照，令喜愛他的粉絲簡直就要暴動啦。

張藝興繼 VALENTINO 大中華區男裝代言人、碧兒泉大中華區代言人、H&M 大中華區男裝代言人後，再度拿下 CALVIN KLEIN 全球雙代言人，同時也是該品牌全球首度啟用的第一位大陸代言人。他為雜誌《時裝男士 L’OFFICIEL HOMMES》拍攝封面及內頁美照時，穿著新代言的品牌服裝，秀出訓練飽滿的胸肌與腹肌，令人一飽眼福。

2012 年以韓國男子團體 EXO 分隊的 EXO-M 身分出道；2015 於中國成立個人工作室；2016 年 SM 娛樂宣布張藝興成為 EXO 首位 Solo 的歌手。目前微博粉絲人數超過 4,700 萬，IG 也有超過 1 千萬人追蹤，張藝興身兼歌手、演員及音樂製作人身分，是目前深受粉絲喜愛的實力派偶像。

穿衣顯瘦，脫衣有肉的張藝興，在 CALVIN KLEIN JEANS 與 CALVIN KLEIN UNDERWEAR 即將推出的 2019 秋季形象廣告中，以一頭濕髮造型大膽全裸，只著內褲上陣，精實的肌肉曲線一覽無遺，惹得粉絲們尖叫不已，紛紛在品牌官方微博上留言支持。