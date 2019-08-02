張藝興脫了！　再奪CK全球代言人　只穿內褲猛肌炸裂
▲張藝興單穿牛仔外套，露出結實飽滿的胸肌與腹肌線條，難怪粉絲暴動。（圖／CALVIN KLEIN官方微博）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

全方位發展的藝人張藝興，聲勢驚人，今年更是一連搶下多個品牌代言，近日再度宣布成為首位 CALVIN KLEIN JEANS 與 CALVIN KLEIN UNDERWEAR 全球形象廣告華人代言人，並釋出濕髮性感代言照，令喜愛他的粉絲簡直就要暴動啦。

View this post on Instagram

Would you be my #honey ?

A post shared by Lay Zhang (@zyxzjs) on

張藝興繼 VALENTINO 大中華區男裝代言人、碧兒泉大中華區代言人、H&M 大中華區男裝代言人後，再度拿下 CALVIN KLEIN 全球雙代言人，同時也是該品牌全球首度啟用的第一位大陸代言人。他為雜誌《時裝男士 L’OFFICIEL HOMMES》拍攝封面及內頁美照時，穿著新代言的品牌服裝，秀出訓練飽滿的胸肌與腹肌，令人一飽眼福。

▲張藝興再度拿下 CALVIN KLEIN JEANS 及 CALVIN KLEIN UNDERWEAR 雙代言人。（圖／CALVIN KLEIN提供）

View this post on Instagram

I’m excited!

A post shared by Lay Zhang (@zyxzjs) on

2012 年以韓國男子團體 EXO 分隊的 EXO-M 身分出道；2015 於中國成立個人工作室；2016 年 SM 娛樂宣布張藝興成為 EXO 首位 Solo 的歌手。目前微博粉絲人數超過 4,700 萬，IG 也有超過 1 千萬人追蹤，張藝興身兼歌手、演員及音樂製作人身分，是目前深受粉絲喜愛的實力派偶像。

▲張藝興單穿牛仔外套，露出結實飽滿的胸肌與腹肌線條，難怪粉絲暴動。（圖／CALVIN KLEIN官方微博）
▲張藝興成為該品牌全球首位廣告華人明星。（圖／CALVIN KLEIN官方微博）

穿衣顯瘦，脫衣有肉的張藝興，在 CALVIN KLEIN JEANS 與 CALVIN KLEIN UNDERWEAR 即將推出的 2019 秋季形象廣告中，以一頭濕髮造型大膽全裸，只著內褲上陣，精實的肌肉曲線一覽無遺，惹得粉絲們尖叫不已，紛紛在品牌官方微博上留言支持。

▲為拍攝代言照性感上陣，張藝興秀出精實好身材。（圖／CALVIN KLEIN提供）

相關文章

「十頭身女神」獻身小鮮肉　下一秒狠甩對方巴掌滿臉血

零小腹、細長腿　「健康美」陳庭妮維持緊實線條秘訣公開

零小腹、細長腿　「健康美」陳庭妮維持緊實線條秘訣公開

▲南韓和奧地利混血的 Soo Yeon 皮膚白皙，留著一頭浪漫長捲髮，擁有一雙洋娃娃般的迷人大眼、精緻挺鼻。（圖／翻攝自 Soo Yeon IG ）

超仙混血正妹！「大雪球」藏不住　門一開好嗨：神的禮物

更多文章

放閃無極限！　學江宏傑與福原愛的甜蜜夫妻裝　曬恩愛高招

放閃無極限！學江宏傑與福原愛的甜蜜夫妻裝　高招曬恩愛

賈靜雯、林心如都淪陷　學女神穿「史努比」一秒減齡

賈靜雯、林心如都淪陷　學女神穿「史努比」一秒減齡

山系女孩連俞涵　不羨煙火但求自由如水「滾石不生苔」

山系女孩連俞涵　不羨煙火但求自由如水「滾石不生苔」