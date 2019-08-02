時代力量立委林昶佐昨(1)日宣布退黨，將以無黨籍投入2020立委選舉，並表態支持總統蔡英文連任；至於是否邀林昶佐入民進黨？總統蔡英文今（2）日受訪時表示，黨中央會依循機制進行決策，並非她一人能決定。

蔡英文今日參訪新北市五股區的儒鴻紡織公司，提及林昶佐宣布退黨，是否會擔心影響與時代力量的整合？蔡英文回應，時代力量內部的事情，她不合適做評論，未來民進黨跟時代力量要做什麼共同的努力，或什麼樣合作的方式，及是否邀林昶佐入民進黨？民進黨中央會依循機制進行決策，並非她一人能決定，也肯定立委林昶佐與洪慈庸「都是非常認真、非常優秀的人才」。

台北市長柯文哲日前宣布組黨，並用蔣渭水當年創立的「台灣民眾黨」名稱，蔡英文在臉書上引用了蔣渭水的「台灣是台灣人的台灣」，遭外界解讀要柯文哲對兩岸的態度有更明確表述；蔡英文認為，台灣當然是台灣人的台灣，加上這幾年在外交上的努力，及對國際社會的積極參與及貢獻，現在國際社會都認為台灣是一個可以一起打拚的夥伴，所以說「台灣是世界的台灣」也不為過。

外界擔心柯文哲組黨會衝擊蔡英文的選情？蔡英文回應，不論是台灣派還是中華民國派，或中華民國台灣派，他們都要團結起來，一起面對挑戰，守護主權、民主；針對不少泛綠人士也表態要籌組政黨，蔡英文說，多元民主本來也是讓不同的政治人物或政黨能夠競爭，更貼近民意的一種方式，強調「我們會集結最大的團結力量，團結大家。」