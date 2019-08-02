時代力量立委林昶佐昨天退黨，巧的是台北市長柯文哲同天也宣布籌組台民黨。對此，民進黨主席卓榮泰今（2）日在臉書發文表示，民進黨願意拿出最大的誠意，讓「台灣派」繼續壯大，不過「抗中的力量分散了，台灣派的力量分散了，這是令人遺憾的事！」

卓榮泰指出，「退黨！組黨！台灣會不會不一樣？」，還說，近日突發兩件令人錯愕的事，一是林昶佐退出時代力量，一是柯P宣布籌組「台灣民眾黨」。一個退黨，一個組黨，台灣會有什麼不一樣？

卓榮泰表示，當很多朋友看到韓粉、郭粉在高雄夜市對罵，卻感到雀躍；一樣的，當對方聽到挺英跟挺賴在網路互爭，也是一路想看好戲；這都是雙方各自陣營力量的抵銷。

他指出，當中國大陸看見台灣內部，尤其保台力量不能有效整合，陷入對立，也會覺得機會來了，台灣將陷入更大的危機，「力量的分裂絕對是最大的敵人、最大的威脅！」。

卓榮泰強調，林昶佐退出時力，時代力量出現矛盾；柯P組黨，原本合作的力量分散；總結來說，抗中的力量分散了，台灣派的力量分散了，「這是令人遺憾的事！」

卓榮泰透露，林昶佐宣布退黨的前一晚，他還跟幾位支持時力的年輕朋友說：「希望最終還是要一團和氣，不要分裂，我們一定要集結最大的力量才能抗拒任何威脅！」，現在唯有冀望時力的領導中心能儘快紓解這種壓力，再為共同的目標努力。

卓榮泰也說，柯P宣布組黨的前一天，他還跟幾位熟識的朋友分析未來黨派大合作的計畫，現在更需要以台灣利益、國家整體發展為優先的合作早日的展開，「民進黨願意拿出最大的誠意，讓台灣派繼續壯大」。

卓榮泰表示，無論退黨、無論組黨，民進黨都以同樣的角度關切，都不希望過程產生猜疑，結果造成分裂，都希望「台灣派」能繼續壯大。「壯大台灣，捨我們其誰？」

此時，要求民進黨同志，要有比過去更寬廣的心、更真誠的心、更柔軟的心，為了看好台灣、守護民主，一切團結在以「保衛大台灣」為首的旗幟下，民進黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派進行對話。