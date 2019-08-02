澎湖海巡隊於中國大陸休漁期開放第二日就傳出捷報！澎湖艦在今（2）日早晨於目斗嶼西北14浬海域，發現「閩惠漁02055號」陸船越界航行且行跡可疑，澎湖艦隨即吊放小艇以優勢警力強勢登檢「閩」船，並查扣約15公斤的豬肉予以銷毀。

中國大陸自8月1日12時起，開放北緯26度30分至閩粵海域交界線海域，可進行桁杆拖蝦、籠壺類、刺網及燈光圍（敷）網撈作業，其他漁業則至8月16日12時起開放作業；第八（澎湖）海巡隊為嚴防陸船結束伏魚季第一波入侵，於1日即超前部署，並由澎湖艦及PP-10038執行「護永專案」威力掃蕩勤務。

大陸漁船一般最常在目斗嶼、花嶼及七美嶼等海域出沒，海巡艦艇也重點部署，嚴陣以防陸船不法違規越界，澎湖艦於今日8時以雷達偵蒐海上可疑目標，在目斗嶼西北14浬處發現「閩惠漁02055號」漁船非法越界，經多次廣播、鳴笛下令停船受檢，惟船老大置之不理加速逃逸；艦長遂下令佈放小艇登檢組前往追緝，並於8時22分於目斗嶼西北18浬處登檢控制該漁船並帶回隊部調查。

經初步調查，「閩」船8月1日00時甫由大陸出港，尚在探索適合下網地點，來不及作業就被線上警網查獲，船上無漁獲，該船以黃姓船老大為首共計9名船員，浮網作業漁具八件、豬肉約15 公斤，全案在完成調查後，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰；另配合防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，查獲豬肉全數交由農委會動植物防疫檢疫局及家畜疾病防治所處理。