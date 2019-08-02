國安局特勤人員利用總統出訪之便向華航大量「團購」未稅香菸，引發政治風暴，導致國安高層與軍方人事大洗牌。為了咎責與整頓國安局風氣，國安局新任局長邱國正今（2）日下午親上火線說明，他表示涉案的特勤人員將記過並調職。
邱國正表示，國安局職司國家安全，但現在出現有安全顧慮的人放在極度需要安全維護的地方，「那是不符邏輯的」。國安局將加強特勤人員督導工作，未來副局長將帶隊，編組直接督導總統府、官邸。
邱國正保證，全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，他說「我會下重手」，涉案人員起碼記過以上，並調職處分，一定要隔離；主管就算沒有購買香菸，但是也不能說不知道而規避責任，也會遭到記過處分。
邱國正表示，改革是條漫長的路，但是我會負責、會承擔責任，拿出成果以示國人，請給我時間和空間。針對媒體詢問何時會公布懲處，他表示會再找時間公布。
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由 NOWnews 今日新聞发布于 2019年8月1日周四