父親節將至，但現代雙薪家庭的分工，已經不像以前「男主外、女主內」那麼簡單，當女性從家庭走向職場，蠟燭兩頭燒的同時，男性卻較少從工作走向家庭，人力銀行今（2）公布調查顯示，有34.2%的家庭還是由媽媽來打理家務，就算是互相分工的家庭，女性的家務工時還是高出男性將近50%，婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，雖然許多家庭都認為家務應該要分工，但大多數的責任還是落到了女性身上。

根據1111人力銀行調查，有高達8成1的上班族認同家務應該分工，女性認同家務分工的比例超過8成6，比男性的7成2更高。但實際執行家務分工的方式，大多數家庭的家務分工方式以事先互相協調分配佔比(37.1%)最高，其次是主要由太太(媽媽)做家務(34.2%)、誰有空誰做(23.2%)，此外有(4.5%)的家庭主要由先生(爸爸)做家務，比例最低的是請家事代勞只有(1.0%)。

雖然有95%的家庭都認為，更平等的家務分工能促進婚育的意願，但女性平均每天從事家務2.3小時，較男性的1.5小時來得高。林秀怡指出，其實不只是家務的分工，子女的照顧也應該一同包含在內，根據主計處的數據，其實媽媽每天處理家務、照顧子女的時數更高，達到3個小時，男性也沒有1.5小時那麼多，可以看出女性的負擔還是較大的。

人力銀行調查也顯示，雙薪家庭媽媽平均每天工作時間雖然是6.8個小時，相較於男性的8.4小時來得低，但林秀怡指出，女性離開職場有45%的原因是為了照顧孩子與家庭，工時較男性少可能是因為要接送孩子、買菜等等家務，所以無法花費太多時間在工作上，但是晚上還是需要花額外的時間加班，這些可能都是忽略計算的，女性不見得真的比較有空。

林秀怡表示，其實社會對家務的分工還是存在刻板印象，當一個男性幫忙分擔家務便會被視為「新好男人」，但女性則被視為天職，其實正是反映了性別不平等的壓迫，就調查結果來看，社會還是有進步得，看到更多年輕男性願意分擔家務與協助育兒，但並不代表男人這樣就是「新好男人」，這樣的分工狀態其實有和許多政策息息相關，托育政策、勞動法規都影響著家庭的分工運作。

台北市政府民政局局長藍世聰表示，因為現代社會雙薪家庭居多，已經不像以前「男主外、女主內」那麼簡單，今年特別以「家事一人做一半 用心體貼另一半」為活動主題，鼓勵男性為另一半分憂解勞，因為合理的家務分工非常重要，夫妻間彼此用心體貼才是王道。