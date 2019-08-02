靈異題材國片《第九分局》由金牌製作人王鈞、資深電影監製葉如芬、陳鴻元三人攜手聯合監製，新銳導演王鼎霖執導，集結金獎影帝邱澤、金獎影后溫貞菱、綜藝天王澎恰恰與新生代偶像劉奕兒領銜主演。

導演王鼎霖出生於演藝世家，父母王鈞與丘秀珠皆為台灣電視圈知名製作人。在耳濡目染之下，他對電影有了熱忱與夢想，於加拿大唸完大學後，就直攻當地電影學院主修導演。25歲時，執導由金鐘影帝吳慷仁與人氣女星邵雨薇攜手主演的電視電影「我的禮物」，暖心又感動的故事深受觀眾好評。《第九分局》是王鼎霖執導的首部劇情長片，讓邱澤、澎恰恰、溫貞菱、劉奕兒化身「通靈神探」，共同解決地上破不了的懸案。融合新鮮卡司組合、台灣在地宗教文化、好萊塢式敘事風格的商業題材，在今年暑假掀起熱烈話題！

王鼎霖表示《第九分局》的概念非常有趣：「一群抓鬼神探要破驚人懸案，不但融合許多好萊塢經典電影的元素，還加上了東方的鬼文化。」也坦言金獎影帝邱澤是他一直想要合作的對象，「我和邱澤聊了大半年，根據彼此的想法塑造出『通靈神探』阿豪這個角色的個性和特質。」談到綜藝天王澎恰恰，王鼎霖也盛讚飾演老鳥警探的澎恰恰是非常厲害的演員，在一場拍攝澎恰恰跟邱澤解釋世界上的鬼怪規則的戲時，導演王鼎霖更沉醉在其中一度忘了喊卡，笑言：「因為澎哥把我整個人吸進去了。」

澎恰恰、邱澤兩人私下曾一起打過棒球，這次在《第九分局》中化身抓鬼搭檔也默契十足，澎恰恰多年前曾主持過「玫瑰之夜－鬼話連篇」單元，可說是靈異節目主持的始祖，聽過無數恐怖的鬼故事，因此在拍攝現場會不時和邱澤分享片場靈異經歷，澎恰恰坦言：「現在合作演戲才發現原來邱澤很有想法。」也讚賞他是認真努力又帥氣的演員。

天生有靈異體質的菜鳥警探陳家豪（邱澤飾），充滿正義感、想打擊犯罪卻因分不清人鬼頻頻鬧出烏龍。一場出勤意外，他連累了搭檔學長殉職而被迫離開警局，在老鳥警探老張（澎恰恰飾）的協助下，陰錯陽差加入地下的神秘警察組織「第九分局」。「第九分局」專門處理地上辦不了的懸案及各式靈異案件，阿豪開始和老張、有通靈能力的學姐小雪（溫貞菱飾）學習用桃木傘、香架、聖水槍等獨門法器抓惡鬼。某日，社會線記者如心（劉奕兒飾）請求協尋友人神秘死亡的真相時，他們也意外捲入了一宗震驚社會的連環殺人命案⋯《第九分局》將於8月29日上映。