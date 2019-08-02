台北市長柯文哲前發言人廖泰翔，確定加入總統蔡英文競選團隊！蔡英文總統競辦發言人阮昭雄今（2）日證實，廖泰翔一直很關心經濟、產業發展和台灣的未來，希望能加入蔡英文總統競選團隊貢獻一己之力，希望能為年輕世代的未來一起打拚。

總統蔡英文競選連任團隊陸續到位，據了解，台北市長柯文哲2014年時期的發言人廖泰翔，已被蔡英文競選總統延攬，投入蔡英文競選總部擔任要職，準備一起為爭取年輕選票而打拼。

廖泰翔畢業於台大工管系，波士頓大學經濟學碩士，自美返回台後，在外商公司擔任資料分析顧問近1年，2014年經過海選投入柯文哲團隊，是柯文哲2014年的發言人。

廖泰翔後來請辭離開柯市府團隊，回到產業界服務。為了廣納年輕人才，蔡英文團隊鎖定廖泰翔，邀請其加入競總團隊，不過據了解，不只是蔡團隊，前老闆柯團隊亦曾徵詢廖泰翔意見，希望他再回鍋加入柯文哲新成立的台灣民眾黨。

對於廖泰翔的加入，阮昭雄表示，廖泰翔曾於2014年台北市長選舉期間擔任柯文哲競辦海選發言人，選後即回到產業界，一直在外商公司服務。

阮昭雄指出，廖泰翔一直很關心經濟、產業發展和台灣的未來，因此希望能加入蔡英文總統競選團隊貢獻一己之力，希望能為年輕世代的未來一起打拚。

阮昭雄說，歡迎有志一同關心台灣的不同世代，一起加入守護台灣守護民主的行列，目前競選辦公室仍在籌備規劃階段，相關軟硬體人事仍在規劃階段，因此廖泰翔目前會先規劃透過網路社群的平台，有一些新的合作規劃。