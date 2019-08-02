全台首例！　銘傳大學外籍教師組工會提勞資協商

台灣高等教育產業工會在銘傳大學的教職員會員努力下，正式成立「高教工會銘傳大學分部」，分部為台灣第一個以外籍教師占多數為主體所建立的工會分部，會員分別來自多個不同國家，也為目前台灣大專院校約1000名外籍教師首開先例。籌備成立會議中，共同推選英語教學中心專任教師賀禮夫（Clifton Lowell Hoyt）出任工會分部召集人。

目前為銘傳大學英語教學中心專任助理教授的賀禮夫，來台授課、定居已經長達13年，熱愛在台灣教學與生活的賀禮夫，也因為同時擁有法律與英文的博士學位，以及其在銘傳大學傑出的專業教學表現，拿到內政部核發的「高級專業人才永久居留卡」（俗稱「梅花卡」），此制度上路至今10年僅168位外籍專業人士取得。賀禮夫表示，拿到台灣所核發的永久居留證「梅花卡」，以及日前被推選為工會銘傳分部召集人，可以說是他來到台灣13年來，最感到榮耀的兩件事。

雖然《工會法》自2010年起，廢除了過去規範具本國國籍擔任工會理、監事幹部等職務的規定，然而，台灣至今以本國籍勞工占會員絕大多數的工會組織內，外籍人士擔任工會幹部之案例，仍是少之又少。其中，人數逾3萬人、由台灣各公司或機構所聘僱的「外國專業人員」 中，加入工會、甚至擔任工會幹部者，更是罕見。

高教工會指出，過去幾個月來，銘傳大學多數外籍教師，許多來到台灣定居任教，有著長期且豐富英語教學經驗的外籍教師們，熱愛在台灣的生活、更願意持續貢獻所長，培育更多的大學生英語能力，而過去很長一段時間，在台灣高等教育內有著良好口碑，以嚴謹訓練聞名、設計讓學生大一至大四皆需修習英語的銘傳大學，卻出現中心組織將進一步變動或調整的傳聞。

在考量到組織變動的不確定性，同時擔憂影響學生受教品質與外師工作權益，銘傳大學英語教學中心的多數外籍教師們，紛紛加入高教工會，並以最快速度成立了工會銘傳分部，期望藉此與銘傳大學，建立起良性的勞資互動、協商機制。高教工會日前也正式向銘傳大學校方與英語教學中心提出進行勞資協商的要求，目前靜待銘傳大學校方的進一步回應。