夜歸婦女注意!去年一名女子凌晨於台中市西屯區下計程車時，遭到蔡姓色狼尾隨糾纏、伸手襲胸、最後撲倒女子強解短褲企圖性侵，女子不斷反抗踹踢色狼，並打手機向丈夫求救，才在第六分局警方與老公及時趕來後獲救。

台中地院認為蔡男之前即曾持刀性侵夜歸婦女前科，執行顯未收效果，全案審結判蔡男2年10月，應施以監護3年。

2018年5月24日凌晨2時，蔡男於台中市西屯區至善路看見一名女子下計程車，女子身穿牛仔短褲，露出長腿且獨自行走於四處無人的人行道，當下獸性萌生、見獵心喜，立即跟上尾隨、突然伸手觸摸女子胸部後跑離。

女子受到驚嚇一時無法反應，稍回神後繼續步行，蔡男見女子孤立無援，竟再折返騒擾，不繼圍繞在女子周圍，再突然伸手抓捏女子胸部，女子閃躲後跑上陸橋，並打手機向丈夫求救。

這時蔡男已跟上陸橋，大擔的將女子壓倒地上，手伸進女子衣內摸胸說，「要讓你舒服」…，並以下體磨蹭身體，另手企圖解開牛仔短褲鈕扣企圖性侵，但女手死命地徒手反抗，用膝蓋頂踢蔡男，蔡男受到激烈攻擊暫時退開。

站在不遠處的蔡男見女子仍未離開，竟不死心地再繞回來，上前環抱女子再次企圖性侵，所幸這時丈夫與接獲通報的第六分局警方已趕現場，將蔡男逮捕。

據了解，蔡男2005年即曾以機車撞倒騎機車夜歸女子，持刀押女子到路旁草叢，稱若不從即欲殺人，被判加重強制性交未遂5年，並強制監護3年；法官認為未收執行之效，全案依強制性交未遂判2年10月，並在執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。