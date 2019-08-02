中國大陸7月31日宣布無限期停發赴台自由行的簽證，中市府觀旅局FB發文宣傳因應策略；民進黨市議員江肇國今(2) 日批評，市府眼裡始終只看到中國市場，難道日本、韓國、東南亞、歐美或國內的旅客，市府全都要放棄嗎？

台中市政府觀旅局回應，完全與事實不符，這半年多以來持續努力開拓與國際城市交流，但成果並非一蹴可及，近日自由行陸客被禁止赴台，變化來得又快又急，如何在短時間內快速反應，找出對策彌補缺口，降低對台中旅宿業及旅遊業的衝擊，是市府的當務之急。

觀旅局率先提出對策，包含三大策略的策略作為，盼能有效降低對台中觀光的衝擊；呼籲議員問政應秉持理性監督原則，不應以意識形態議政，可能讓自己的問政淪為逢中必反、逢燕必亂的政治操作。

江肇國今(2) 日發現觀旅局FB發文宣傳因應策略，包含擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案三大策略，內容依然在爭取中國遊客上作文章，了無新意；批評市府眼裡始終只看到中國市場，難道日本、韓國、東南亞、歐美或國內的旅客市府全都要放棄嗎？

江肇國說，中國限縮旅客來台旅遊，明顯是政治打壓，意圖影響台灣選情，但由於蔡英文政府近年力推新南向政策，吸引東南亞及其它國際旅客赴台觀光，填補了中國旅客的空缺因；其它國家補足客源，消弭了中客不來的衝擊，近三年來台觀光客人次接連創下新高。

江肇國指出，雞蛋不能放在同一個籃子，世界上也不只有中國一個國家，中央已透過各種策略，讓台灣觀光客組成多元化，但市府針對中國限制自由行的策略，反應速度快是快了，所謂的三大策略中，提到要配合昆明、青島航線，拜訪福建、上海等沿海城市，寧波簽署備忘錄等等，沒有一項不提中國。

江肇國質疑，中國出手打壓台灣，市府卻執意抱中國大腿，這心態令人不解。難道市府意思是其它國際及國內的旅客都打算放棄，不用爭取了嗎？呼籲市府對旅遊市場的策略要靈活，眼界要打開，絕對不只有搶快和拿既有政策老生常談，應思考如何提升台中的吸引力，讓台中不再只是「被旅客通過的城市」。