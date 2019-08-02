陸客自由行限縮來台　旅宿業衝擊最大憂心沒收入

中國大陸日前於海峽兩岸旅遊交流協會公告表示，「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，衝擊最大的就是花蓮和台東的旅宿業，其中最慘的就是「民宿業」。

中國大陸未明文規定限制團體客，未來想要來台灣的陸客只能跟團來台；根據估計，陸客自由行人數，自8月到明年2月，恐將減少70萬人到100萬人次之間。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，自由行陸客約有7成會到花蓮旅遊，大多都會選擇民宿入住，未來若減少陸客，花蓮民宿業將減少19.6億收入；花蓮縣旅館同業會理事長陳義豐表示，自由行陸客或團客僅約2至3成選擇旅館投宿，如今限制政策，衝擊旅宿業較大。

不僅旅宿業者將減少收入，就連相關產業也跟著嚴重衝擊，包含「包車業、計程車業、名產業、夜市、小吃店」等都是直接受到不小的影響，陸客限制來台，預估將減少上百億的觀光財。

陳義豐指出，自由行陸客消費能力遠比團客來得強，花蓮市區、祕境景點與東大門夜市在近1年來，幾乎都看的到自由行陸客；這次限制陸客來台，對花蓮相關觀光產業的衝擊，將是歷年選前最慘一次。

不過陸客限制來台對「飯店業」影響並不大，主要客群皆來自國旅、東南亞、歐美等客源，據統計影響範圍僅3%至5%；但台東日暉國際渡假村董事長鄭越才卻認為，「事態非常嚴重！」整個台灣半年這麼大的數量旅客進到台灣，損失達70萬人次，這樣的慘況，旅遊業者預估會倒掉一半以上。