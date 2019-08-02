隨著藍綠兩黨的初選結束，最近台灣政壇最熱門的話題焦點，就是鴻海集團董事長郭台銘與台北市長柯文哲，到底有沒有在政治上合作的空間。隨著前幾天郭台銘回台，這個話題再度浮上枱面。然而，隨著郭幕僚永齡基金會執行長劉宥彤受訪時提出「心結說」，又為郭柯合作憑添變數。

「郭柯心結說」從何說起呢？先是2015年柯文哲受訪時表示，原本打算拜訪某企業家，但對方已捐款予柯的對手，所以作罷。名嘴周玉蔻則在政論節目上直指郭台銘捐了新台幣3億元予當時競選台北市長的連勝文。為此，郭台銘狀告周，另外包括柯文哲、柯建銘等人，都出庭作證。

其次是2015年，柯文哲質疑「台北資訊園區」BOT案權利金過低，為此摃上了得標的三創公司，及背後的鴻海集團。為此，鴻海集團強力反擊，大動作登報，限市府48小時內將所有得標資料文件上網公布，並向北市府提出四大訴求。沒想到柯文哲卻對鴻海的舉措，痛批為「財大氣粗」、「財團怎麼可以如此囂張？」、「我選舉沒拿過你的錢，我沒有欠你」。

事後因為三創公司董事長郭守正親赴市府溝通，三創案和平落幕。當年五月三創開幕時，柯文哲甚至與郭守正連袂出席，柯還大讚郭是誠懇的年輕人。

雖然柯文哲與郭台銘交手的過程，對兩人來說應該都不算是什麼愉快的回憶，但兩人會不會因此就「田嘸溝、水嘸流」？說老實話，以柯文哲與郭台銘的個性及處世原則來看，這種機率實在很低。

那麼，柯文哲與郭台銘能否合作的關鍵在哪裡？說得明白一點，就是「利益」。

這裡說的利益無關金錢，對郭台銘來說，他寧願從鴻海退休、投身政治，目的就不會在金錢，而是他自己內心裡的夢想或目標。柯文哲的處境也差不多，若用馬斯洛需求層次理論來說，這兩人追求的都是最高階的「自我實現」。

那麼，所謂的利益又從何說起？

對郭台銘來說，是否與柯文哲合作，有幾個必須思考的問題：一、選不選得上總統。二、就算選上了，這個總統會不會跛腳？

從現在的情勢來看，郭柯兩人合作，在一定程度上可以分別吸收淺藍與淺綠的選票，的確有機會問鼎總統大位；但真正的問題卻是總統就職之後。柯文哲雖然將成立台灣民眾黨，但能取得多少國會席次？最樂觀的看法是大約十席。在現今113席的立院中，大致可以穩坐第三大黨的位置。但對一個非藍非綠的總統來說，十席立委並不足以確保總統的意志能夠在國會中獲得貫徹，屆時還得受制於立院的多數黨，甚至要拿出部分政治利益做為交換。對此，郭台銘也好、柯文哲也罷，又是否能夠接受這樣的跛腳政治？

再者，郭柯兩人的政治光譜其實並不相近，對政事的看法也不相同，在未來中長期的合作之下，若意見相左時，到底該聽郭的？還是聽柯的？

綜合以上，可以得出結論，郭柯兩人會不會因為「心結」而放棄合作？其實應該不會。但兩人到底會不會合作？其實機率也很低。