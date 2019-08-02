中視《飢餓遊戲》前進韓國濟州島，本週日起接連三週播出特別企劃，前兩集製作單位找來謝承均、阿龐、徐瑋吟（鮪魚）、游詩璟、趙孟姿、劉宇珊等，跟著主持群一起玩瘋濟州島，其中「雙孟」許孟哲和趙孟姿，互動太明顯，讓王仁甫看不下去大喊：「你們直接結婚算了啦！」

這趟韓國行有趙孟姿，玩遊戲時許孟哲就被嚴重懷疑會對緋聞女友趙孟姿手下留情，果然原本他可選擇淘汰趙孟姿，竟在最後一刻改變心意，這個舉動被王仁甫猛虧：「是否交換了什麼條件？」進行大獵殺時，明明2人分屬不同隊，但趙孟姿卻選擇許孟哲陪她一起搭乘滑水道，這讓一旁的阿龐和王仁甫完全看不下去，「當作我們是塑膠的耶！」王仁甫更忍不住說：「你們直接結婚算了啦！」就連孫協志也虧許孟哲是賀爾蒙作祟，直說他們是「雙孟相護」。

被虧的除了「雙孟」以外，還有謝承均，他繼上次首錄《飢餓遊戲》嘗到甜頭後，好運又再延續，他在節目中曾說，希望有機會能跟製作單位一起出國，這次濟州島名單就真的有他，達成心願的謝承均到了濟州島，又許下第2個願望，「我其實也很想去歐洲。」眾人一聽都呼應他，希望藉他金口能真的圓了歐洲行。

謝承均首錄那集就幸運吃到東西，而他透露訣竅其實很簡單，「我都有慎選，就是沒有跟著孟哲。」而這份好運又持續到濟州島，這讓其他人相當眼紅，5%王許孟哲就說，「他都不用做就有的吃。」孫協志也補槍，「你要好好珍惜，因為以後不會再發你了。」其他人也虧謝承均，就只是站著就能吃飽飽，謝承均不顧酸言酸語，還笑著說：「誰說錄《飢餓遊戲》會餓！」話一出更引發群起攻擊，還揚言要封鎖他。