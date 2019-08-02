雲林縣大埤鄉吉田村某秧苗場遭人挾怨報復噴灑除草劑，不僅造成2萬多片的秧苗枯死，也讓已插秧的秧苗枯死須重新插秧，幾番波折損失約近百萬，甚至嚴重影響信譽，目前已由警方受理偵辦中。

陳姓秧苗場主指出，他曾沒和人結怨，不過之前花近800萬元僱請王姓包商蓋工寮，完工後也將工錢結清，不料該包商卻被查稅追繳近百萬元的稅費，王姓包商卻要求他支付27萬元繳罰稅費，讓他覺得相當不合理就不予理會，也沒出席對方向大埤鄉調委會申請的調解會；不料當天晚上就遭人挾怨報復，將苗圃噴灑除草劑。

陳姓秧苗場主說，原先並不知秧苗遭人破獲，直到發現秧苗出現枯黃情況，本以為是自己管理有問題，沒想到後續接到許多農民反應，插秧後秧苗枯死，讓他覺得奇怪，經到田間巡視才發現田裡有腳印，且覆蓋網子上有黏稠的東西，調閱監視器才發現疑似遭人連續噴灑除草劑。

陳姓秧苗場主指出，第一次是7月23日、第二次是7月25日、第三次是7月27日，他是在7月26日向警方報案，監視器拍攝到車輛和肩背噴藥器的人像，影像雖有點糢糊，且都是利用深夜10點半以後來破壞，其行徑相當可惡。

陳姓秧苗場主氣憤表示，目前正值插秧期，往年這個時候秧苗供不應求，因為這事件許多客戶擔心買到被噴除草劑的秧苗不敢跟他買，加上這次損失2萬多片損失近百萬元，甚至有農田插秧後秧苗枯死，還得再接到客訴要僱工重新插秧，這些波折還算事小，不過從阿公建立的苗圃信譽則大受損譽，讓他相當難過。

斗南警分局大埤所員警接獲陳姓秧苗場主報案，調閱監視器和業者提供資料的指控，目前也通知涉嫌人到案說明，但對方不願到案，現已寄發傳喚通知書要求涉嫌人到案。