男星修杰楷今（2）日擔任iROO光復旗艦店的一日店長，身為「國民情人」修杰楷看到眾多女性服飾，被問及老婆賈靜雯尺度能穿到多大，修杰楷笑說「你們有辦法想像嗎？」接著又說「家裡尺度最大的…就留給我自己了。」氛圍瞬間冒出粉紅泡泡。

修杰楷今日出席服飾店活動，七夕情人節將至他以「國民情人」的身分與粉絲互動，他與賈靜雯結婚4年育有兩個女兒，修杰楷表示今年情人節，最希望能與老婆吃一頓晚餐、看場電影就很滿足。女兒咘咘今年即將4歲已上幼稚園，修杰楷笑說咘咘現在這階段最愛質疑他說的話，而Bo妞目前2歲修杰楷坦言，她最愛詢問「為什麼」，修杰楷也很有耐心一遍遍回答女兒的問題，享受著當奶爸的日子。

賈靜雯的大女兒梧桐妹日前在微博開了帳號，要與網友互動，才開通了5天疑似遭到網友謾罵父親與繼母，選擇關閉微博。對此，修杰楷認為「以他們這年紀需要保護自己，加上現在很多網路霸凌，所以我覺得她做的很棒，她決定關起來，並說出原因，因為那是不舒服的感受。」

修杰楷與梧桐妹相處融洽，經過此事修杰楷也給她建議，不過他也分享曾與梧桐妹因為「陷阱妹」、「吃雞」感受到有代溝，修杰楷表示自己很久之後才知道「吃雞」原來是遊戲中獲勝會吃到一隻雞，讓他無奈感受現在年輕人用語實在太多。