Lamigo桃猿今天來到新莊棒球場出戰富邦悍將，靠著第6局廖健富的超前安打以及郭嚴文拉開比分的滿貫砲，終場以14:5大勝對手。首席教練郭建霖賽後表示，選手都很努力求勝，也希望明後天能繼續保持。

首局近期狀況不錯的富邦率先展開攻勢，張正偉、王正棠、胡金龍和林益全連續4支安打、得到兩分，雖然桃猿先發李茲之後連飆2K、止住失血，但富邦還是以2:0先馳得點。

2局上，桃猿開啟反攻，林泓育敲出陽春砲先打回1分，之後朱育賢敲安上壘，他也在兩出局後靠著廖健富的安打回來攻得2分，雙方戰成2:2平手。

第3局桃猿在三壘有人時，靠著朱育賢的安打敲回超前分，但下一個半局富邦也在高國輝掃出兩分彈後要回領先；5局上陳晨威展現他的快腿速度，先是靠著失誤上壘，接著又盜上二壘，並且利用林立的滾地球上三壘，藍寅倫適時敲安，幫助桃猿追成4:4。

第6局包林傑在處理一顆滾地球時，疑似拉傷了背部退場，由范玉禹接手投球。不過他上來後卻遇到了危機，兩出局二壘有人的情況下，接連被廖健富和林承飛敲出帶有打點的安打，讓桃猿再次以6:4超前。

第7局范玉禹在一人在壘、一出局時退場，富邦換上林晨樺上來接手投球，但他先是對林泓育投出觸身球，之後朱育賢又敲安形成滿壘，下一棒的郭嚴文大棒一揮、掃出滿貫砲，將比分一口氣拉開到10:4。

雖然富邦在7局下，胡金龍也從林柏佑手中敲出帶有打點的安打，但9局上羅華韋在把場面搞成滿壘後，廖健富把握住機會再敲回2分打點，桃猿單局又是進帳4分、也鎖定勝局，最終就以9分之差取勝。

桃猿今天團隊狂敲17支安打，其中朱育賢單場4安、跑回3分，而屢次在關鍵時刻敲安的廖健富，則是完成3安「猛打賞」，還打回4分打點，賽後也被選為單場MVP。而敲出滿貫砲的郭嚴文，此役則是繳出2安、3得分、4打點的數據。