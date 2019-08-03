隱身南崁一處市場內的銅板美食，也是老闆用生命奮力拚搏的人生滋味！周業永用一碗簡單又深奧的日式拉麵，展開了他人生的另一場序幕，因為他走過困頓，所以了解用50元銅板就可換得一碗果腹的拉麵，確實是人生翻轉後的重要課題。

平面媒體出身的周業永，當年投身日本旅遊書的採訪編纂製作，無奈網路興起後，讓旅遊書的市場一蹶不振，生活也瞬間掉進了谷底；周業永說，最困難的時候，只好把原來吃飯的傢伙-哈梭相機賣掉維持生計，有時賣一顆鏡頭就能讓他活1、2個月，父母見到他的處境，於是將南崁市場內的一處小攤位交給他。

周業永跨足進到小吃業，深刻了解這一行雖然門檻低，但競爭對手多，想做出特色和口碑不是簡單的事；周業永每天窩在要轉至少三個彎才能找到的偏僻攤位專心煮麵，但經常每天賣出去的拉麵，連10碗都不到，這樣的日子，也艱苦又孤獨地過了2年。

熱愛登山的周業永，想起獨自爬山的過程中，在深山中的小屋，自己與自己對話的過程中，和他獨自堅守麵攤的意境竟意外雷同；也或許是耐得住這樣的寂寞，終於把口碑傳了出去，讓大批的食客願意轉3個彎走進市場，找到他這家默默無名的拉麵店。

也許是當年採訪日本美食達人的關係，周業永在經營拉麵店的方式和理念，十分的特殊和固執，熬豬骨高湯、煮麵、製作配料、炸雞等等工序和配方，都謹守製作的標準流程；周業永認為，有了這套SOP，不論換誰來做，品質都不會改變。

周業永表示，他經營這家銅板拉麵店10年，感覺當初他採訪過的那些達人們，都時時的在他耳根旁叨唸著他，「要把好味道堅持出來！」曾經走投無路，推著嬰兒車口袋裡只有50元銅板的周業永，把拉麵變成他貫徹理念的舞台，推出一碗50元的拉麵，湯頭、配料和份量都不輸正統的日式拉麵。

此外，從日本進口的粉料和油炸機製作出來的炸雞塊，也迅速讓食客們醉心上癮；周業永強調，他希望能從拉麵開始，慢慢的將日本的庶民美食，一樣一樣的帶進台灣，讓平價美食能真正成為庶民的日常，也成為他翻轉人生的最美滋味。