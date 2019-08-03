美國 2012 年開放台灣加入免簽證，台灣旅客赴美旅遊人次明顯成長，為刺激旅遊市場發展，美國在台協會將今年美台旅遊年，並與美國旅遊發展協會持續舉辦第三季「我眼中的美國」攝影比賽，得獎者將可免費獲得美國來回機票。看好台美航線發展潛力，國籍航空陸續宣布增班，美籍航空也以共用班號方式經營台灣市場。

美國旅遊發展協會會長唐靜儀表示，根據美國 National Travel and Tourism Office （ NTTO ）資料，今年 1 至 6 月外籍觀光客赴美旅遊人次較去年同期成長 1.6% ，其中，台灣赴美國旅客達 254,484 人次，較去年同期成長 5.2% ，成績相當亮眼，未來會針對台灣市場推出行銷活動，深度推動美國旅遊。

唐靜儀指出，台灣旅客赴美旅遊型態近期也有不同變化，自由行旅客明顯增加，有更多旅客會選擇自駕方式進行公路之旅。美國在台協會代理處長谷立言指出，自 2012 年台灣加入美國免簽計畫以來，旅遊人次已成長超過 60% 。

美國在台協會也將今年定為美台旅遊年，持續舉辦「我眼中的美國」攝影比賽，第二季活動已於近期結束，並於網路公布得獎作品，可獲得精美贈品；第三季活動則於即日起開始收件，主題景點分別是愛達荷州、夏威夷州、懷俄明州，參加即有機會獲得美國來回機票。

看好台美航線發展潛力，華航宣布 10 月 28 日起洛杉磯航線增加為每周 10 班，安大略航線則以座位數較多的波音 777-300ER 機型執飛，每周共有 17 班次往返大洛杉磯地區，另透過與達美航空合作，可延伸至美國內陸 29 個主要城市。

長榮航空自 5 月 24 日起，將原本每周 7 班的台北－西雅圖航線增為每周 10 班，台北－洛杉磯、台北－舊金山則維持每日 3 班往返，別於早上、下午、晚上抵達。聯合航空則是以波音 777-300ER 營運台北－舊金山航線，是唯一直飛台灣的美國籍航空。

此外，美國航空與日本航空聯營合作，台灣旅客可經日本轉機前往舊金山、洛杉磯、達拉斯、芝加哥、紐約、波士頓、西雅圖、聖地牙哥等主要城市，或搭配同屬寰宇一家的國泰港龍航空經由香港前往美國大轉運站。