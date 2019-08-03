美國聯準會（Fed）如市場預期降息後，美國總統川普突宣布將對中國大陸進口價值3000億美元的產品徵收新的10%關稅，並於9月1日生效。消息一出，全球股、匯市震盪，美元、日圓走強，新台幣兌美元8月2日收盤更是爆量重貶1.94角，收31.376元，創1個半月收盤新低價，單日貶幅0.62%，僅次韓元及印尼幣，而市場也預期美元指數後勢將維持高檔震盪，日圓仍有升值壓力，新台幣兌美元恐難脫貶勢。

美國聯準會如市場預期降息，只不過這次降息被視為聯準會為避免經濟衰退所做的預防性降息，而僅降息1碼。但隨後美國總統川普突然宣布，將對從中國大陸進口價值3000億美元的產品徵收新的10%關稅，並表示北京已違反其在貿易談判中作出的一些承諾，新的關稅將於9月1日生效。

消息一出美國3大指數應聲下跌約1%，美元指數續高檔震盪，日圓也受到避險情緒的推升，單日大漲了2.09%，從109.14升到106.91日圓兌1美元。

亞洲其他主要貨幣兌美元則應聲走貶，其中新台幣兌美元8月2日在外資大舉匯出下，也一度重貶2.11角，盤中最低價來到31.393元，終場收31.376元、仍貶值1.94角，單日貶幅0.62%排名第三，僅次於韓元的0.79%及印尼幣的0.68%，人民幣也貶值了0.5%排名第五。

也由於新台幣大貶，日圓飆升，日圓換匯價創33個月來新高，台灣銀行日圓現鈔賣出價盤中一度來到0.2971元，終場收在0.297元，與近期低點4月17日0.2788元相較，日圓兌新台幣升值了6.5%之多。若以換新台幣5萬元來說，當時可以換到17萬9340日幣，現在只能換到16萬8294日幣，差了1萬1046日幣，約新台幣3281元，約等於1張日本迪士尼樂園成人門票外加4碗一蘭拉麵。

展望後勢，元大S&P日圓ETF研究團隊認為，美國聯準會雖如期降息，但目前看來僅是一次性的預防性降息，並非代表新一輪降息循環的開始。因此使先前預先反應美國降息的日圓面臨一些回貶的壓力，但受到美中貿易戰再次升溫的影響，短線上避險情緒將主導日圓走勢。

不過需要注意的是，日圓若升值太多恐衝擊已疲弱不振的日本經濟，若通膨離日本央行的2%目標太遠時，恐迫使日本央行跟進擴大寬鬆的腳步。

至於美元，元大美元指數ETF研究團隊指出，未來美元指數走勢仍需持續觀察歐、日央行的態度及在美國降息後的全球經濟微妙變化，數據是否有好轉現象更是降息後的觀察重點，短時間美元指數受惠英國脫歐拖累歐元走勢而有所支撐，美元指數持續維持高檔震盪格局。