宏捷科 (8086-TW) 公吿第 2 季財報，稅後純益 6483.3 萬元，季增 218.51%、年減 53.66%，為近一年新高，每股純益 0.46 元。法人表示，雖然美中貿易戰加劇，但宏捷科受惠部分轉單效應，而全球功率放大器 PA 市場規模並沒有太大改變，預期在台灣及亞洲客戶訂單增加下，有助產能利用率持續提升。

宏捷科第 2 季營收 4.51 億元，季增 45.5%、年減 24.39%，毛利率 30.01%，季增 8.18 個百分點、年減 3.92 個百分點，營益率 17.16%，季增 11.79 個百分點、年減 8.02 個百分點；稅後純益 6483.3 萬元，季增 218.51%、年減 53.66%，每股純益 0.46 元。

宏捷科上半年營收 7.61 億元，年減 28.3%，毛利率 26.68%，年減 6.44 個百分點，營益率 12.36%，年減 10.71 個百分點；稅後純益 8518.8 萬元，年減 60.7%、淨利率 11.2%，年減 9.24 個百分點，每股純益 0.6 元。

宏捷科今也公告 7 月合併營收，達 1.96 億元，月增 14.73%、年增 9.87%，創下近 13 個月單月營收新高；累計今年前 7 月合併營收 9.56 億元，年減 22.79%，。

展望下半年，法人表示，預期在亞洲客戶帶動下，本季手機功率放大器 PA 出貨量將持續成長，加上 VCSEL 動能持續、新廠房也將在年底完工，有助整體訂單動能加溫，產能利用率將持續提升，推升本季營收表現。

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