台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，預計6日閉門舉行創黨相關會議。傳出除了蔣渭水後代反對外，內政部也可能駁回申請，柯文哲批評民進黨不要阻撓他組黨，但是也坦承黨綱也都還沒想好。

台北市長柯文哲今（3）日上午8時前往苗栗幼安教養院關懷，並由院長林勤妹帶領參觀環境、與憨兒互動。會後媒體聯訪時，被問到昨天表態支持鴻海創辦人郭台銘選總統、是否會和郭台銘聯繫？柯文哲回應表示，幕僚處理就很夠了，「選舉是一個說服的過程，每個候選人的優缺點、關切的問題，想辦法去說服台灣民眾，競選只是一個說服過程，就是這樣子！」

媒體問郭台銘與前立法院長王金平今日可能碰面，是否有可能與郭王合作，組成鐵三角？柯文哲說，我也是聽記者問才知道，他還反問記者「Are You Sure?」確定郭王要見面？

對於籌組政黨過程是否有受到阻礙？柯文哲則說，「這也是我要告訴民進黨的，30年前你們組黨，國民黨也是阻礙，但台灣經過30年民主的努力，不應當出現阻擋、杯葛的手段，這不是一個民主國家該有現象！」柯文哲說，如果沒有違法，不應當阻擋人家組黨。

媒體問說組黨是不是要主攻蔡英文施政的缺失？柯文哲笑說，這真的是中午吃便當突然想到，當時就問心腹蔡璧如「要不要去登記一下？」

柯文哲說，「歷史都是偶然的，我現在黨綱、黨章都還沒想好！」柯文哲還呼籲，如果遇到有人要收身分證加入政黨的，千萬不要上當，我們會採用網路登記，現在網站都還沒做好。