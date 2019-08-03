台灣腹地雖小，南北部依舊存在些微的飲食和文化差異，其中饕客最愛的「小吃聚集地」台南，飲食又以甜味出名。近日，有網友在 PTT 八卦板指出，到台南點了幾樣「鹹食」，一嚐卻發現都是甜的，好奇詢問廣大鄉民，台南有什麼美食不是甜的嗎？貼文立刻引發熱議，釣出在地人教導一招神解。

原 PO 以「台南有不是甜的東西嗎？」為題，貼文提到為了工作到台南，「吃了一碗鱔魚麵、一盤明明是控肉，還要說自己是排骨飯的排骨飯、一碗味噌湯、生菜沙拉」，卻發現「裡面高達 4 樣都是甜的，連飯都甜的，湯也甜的，味噌都在哭泣了」，為此感到驚訝不已，疑惑表示「所以台南有什麼不甜，但好吃的，可以推薦嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，逗趣回應「沒有」、「無糖的茶」、「台南點飲料是先一杯糖，再加多少茶」、「辣椒都是甜的」、「連鹽都是甜的」、「沒有，謝謝來台南觀光」、「從北部帶的無糖茶，到台南都會變甜」、「臉吧！老闆臉都臭的」、「之前點一杯無糖綠茶，到現在還在醫院」。

貼文也意外釣出在地人熱心教導正確的點餐法，一語神破解「點無糖就好啦！老闆肉羹無糖一碗」，讓留言瞬間歪樓，更有網友笑稱「連妹子都超甜的！你來台南工作真的爽到」、「台南妹子是辣的」。（編輯：賴詠璿）