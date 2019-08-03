高雄籍「大川」貨輪2日在大烏坵進行運補的作業時觸礁擱淺，金門海巡隊PP-3552艇今（3）日清晨4時許抵達現場時，「大川」貨輪已完全消失沉沒；海巡署金馬澎分署後續將對船員進行海事責任調查，同時監控現場是否有漏油災害。

海巡署第12巡防區指揮部副主任吳建冠表示，「大川」貨輪總噸位992噸，為大川航運股份公司所有的雜貨輪，2日運送海軍陸戰隊烏坵守備隊興建營舍所需的建材，在大坵島北風碼頭卸貨時，遭受突如其來的湧浪拍打，導致船身誤觸不明消波塊或暗礁而受損進水。

船長當下立即將該輪駛離碼頭至大坵南方0.3浬下錨（北緯24度59分，東經119度27分），欲做船體堵漏，因遲遲無法排除進水問題，且船身開始傾斜；烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊於18時40分接獲船長無線電求救，緊急派遣2艘橡皮艇於惡劣海象將船上13名船員撤離至大烏坵島上安置。

海巡署金馬澎分署第一時間也緊急成立應變中心，並通知金門縣政府及環保局共同組成專案小組，連夜搭乘金門海巡隊PP-3552巡防艇趕赴現場瞭解事故原因，但清晨4點47分抵達時，「大川」貨輪卻已經完全沉沒，消失在海平面上。

由於「大川」貨輪上除有未卸除的10噸重水泥，尚有重油約10噸、輕柴油約27噸，烏坵安檢所後續監控沈船位置，倘若發現油污外洩情事，將立即協調烏坵守備隊及通報金門縣環保局實施油污清除作業；目前「大川」貨輪上7台籍、6印尼籍船員暫時留置在大坵島上接受海事責任調查，以釐清沉船原因。