台南市登革熱疫情尚未解除，本土型登革熱病例目前已16例，境外移入26例；登革熱防治中心提醒民眾注意自我防護，避免被病媒蚊叮咬，但是，你（妳）知道病媒蚊有那幾種？那種蚊子較易傳染登革熱嗎？

登革熱防治中心指出，登革熱病媒蚊有白線斑蚊與埃及斑蚊兩種，以埃及斑蚊傳染率較高，主因是埃及斑蚊很敏感，一動就會飛走，往往要叮咬5到6個人，才會吸飽血，所以帶病毒的病媒蚊傳染力明顯，是登革熱防疫重點目標；而白線斑蚊飛行較緩慢，不會亂動，且吸血會吸到飽為止，比較容易被人發現、打死。

兩種病媒蚊習性不同，埃及斑蚊多喜歡在戶內活動，孳生源以室內積水容器為主；白線斑蚊多在戶外活動，孳生源以樹洞、廢棄輪胎、戶外積水容器等為主；以台南市登革熱疫情為例，屬市區型傳染，應著重埃及斑蚊防治，要加強宣導清除戶內外積水容器，徹底清除孳生源，才是防治登革熱的重點。

近期台南地區仍有局部短暫陣雨，請民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，並清除陽台、頂樓及屋簷排水槽積水。

登革熱防治中心提醒民眾常去或經過的公共空間、公園、菜市場購物，要注意自我防蚊措施，例如，穿長袖、長褲及淺色衣物，或噴有衛生福利部藥品許可證之防蚊液，以免遭病媒蚊叮咬；相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。