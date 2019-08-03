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▲有網友在 PTT 女孩版好奇詢問，便當店人潮總是絡繹不絕，月收入百萬是否很常見？貼文立刻引發鄉民熱議。（示意圖／翻攝自 flickr ）

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對於許多上班族、學生而言，平時中午短暫的午休用餐時間，便當是方便又經濟實惠的選擇之一，且便當大多採 3～4 樣菜和 1 主食的配置方式，營養均衡又有飽足感。近日，有網友在 PTT 女孩版好奇詢問，便當店人潮總是絡繹不絕，月收入百萬是否很常見？貼文立刻引發鄉民熱議。

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▲有網友在 PTT 女孩版好奇詢問，便當店人潮總是絡繹不絕，月收入百萬是否很常見？貼文立刻引發鄉民熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

原 PO 以「便當店月入百萬是不是很平常？」為題，貼文提到最近發現一家便當店生意很好，每到用餐時間總是擠滿顧客，卻疑似都沒開發票。他接著指出，若以一個便當 70 元來計算，每天販售超過 500 個，一天就可進帳 3 萬 5 千元，一個月更高達 105 萬元，疑惑表示「各位附近的便當店是不是也是這樣呢？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「 70 塊裡面食材就占多少了？」「加上水電、房租、人事，又能賺多少？」「百萬的店，人手可能要將近 10 個人」、「如果不用店租和加盟，賺的真的會比較多吧」、「你想太多了，成本是很高的」、「賣吃的很操，有時間賺沒時間玩」、「便當店超累，而且利潤其實蠻低的」。

▲有網友在 PTT 女孩版好奇詢問，便當店人潮總是絡繹不絕，月收入百萬是否很常見？貼文立刻引發鄉民熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

不過，有網友透露「剛好親戚是開便當店的，一個月營業額跟你算的金額少了一點，扣除成本其實實賺的並不算多」；也有網友指出「便宜的自助餐，利潤大概兩成」、「我們家附近的自助餐店，老闆跟他兒子都開賓士，給你參考」、「其實最賺錢的是自助餐，價格沒明確標示，便當店的話，一顆便當利潤 10～20 元左右」。（編輯：賴詠璿）

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