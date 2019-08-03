元祖偶像、韓團H.O.T出身的39歲男星安七炫，日前被爆一腳踏兩船！先是29歲車模禹珠安上傳她與安七炫的親熱影片，接著網友又大爆，安七炫與35歲女演員鄭柔美已經交往兩年，也就是三人一起捲入三角戀，但昨（2）日又出現最新發展，另有一位36歲女主播吳靜妍，竟暗指自己也曾「捉姦在床」安七炫！

原本大家以為安七炫日前發文道歉，招認自己已經跟禹珠安分手，事情可以告一段落之際，女主播吳靜妍卻在IG上傳安七炫、禹珠安登上熱搜榜的截圖，並留下意味深長的內容：「真摯交往半年，卻發現他與其他女人在床上，大受衝擊，原本說想早點睡，卻偷偷約會其他女人的那個人，反而更堂堂正正，令我備受打擊，而且那個人還是我年輕時的偶像，讓我看著、聽著，覺得原本相信的這個世界，感覺全是虛假，這件事是我兩年前的親身經歷…厚臉皮的人應該受到懲罰，而不是裝作若無其事，但他這次還是會圓滿收拾殘局繼續活動吧！」

吳靜妍又表示，原本以為自己已經克服傷痛過著幸福的生活，但最近網上卻再次出現那兩個人的名字，令她再度想起那場噩夢，暗示自己在兩年前曾與安七炫交往半年，期間卻發現男方偷吃大受打擊分手。

這八卦劇情簡直比韓劇還韓劇，本來大家以為鄭柔美可能是小三，害禹珠安跟安七炫分手，但沒想到，禹珠安竟也是小三，害吳靜妍與安七炫分手，精采程度不輸「藍色蜘蛛網」。

而慘成「小三」的禹珠安，昨日也發文回應吳靜妍：「我知道妳指的是哪一天，當時我也大感慌張，不知道妳是誰，卻質問我是誰，又問我跟他交往多久？我說剛交往數周，他說你們前一年已分手，兩人似乎有很多話要說，我便安靜地離開現場。」之後禹珠安再發文稱與吳靜妍已消除誤會，並將以法律行動處理網上的惡意留言。

不過，安七炫這次並沒有回應吳靜妍的發文，但其所屬經紀公司SM娛樂則宣佈，安七炫因為狀態不佳，確定不參加SM家族於3日至5日的日本公演，而安七炫也將社交網帳號轉為非公開。